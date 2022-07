Drapssikta 26-åring er enno ikkje avhøyrt av politiet

Den 26 år gamle mannen som er sikta for å ha drepe far sin fredag kveld i Tromsø har enno ikkje vore inne til avhøyr. Forsvararen hans seier det grunna mannens helsetilstand.

26-åringen vart pågripen av politiet på ei privat bustadsadresse i Tromsø fredag kveld. Mannen er sikta for å ha drept sin 62 år gamle far med ein kniv.

Siktas forsvarer, Ken Olav Warth, seier mannen framleis ikkje har vore i stand til å kunne la seg avhøyre av politiet.

Er under oppsyn

Mannen vert no teke hand om av psykisk helsevern. Warth seier hans klient, etter forholda, har det greit.

– Ut frå situasjonen har han det heilt greit. Han samtykker i at det i dag vert gjennomført ei kontorforretning og at han etter alt sannsyn vert varetektsfengsla.

– Men det er for tidleg å seie korleis han stiller seg til siktinga, seier Warth.

Det har ikkje vore mogleg for politiet å gjennomføre avhøyr med 26-åringen. Warth seier dette grunnar i hans helsetilstand.

– Akkurat no so må det gjerast daglig vurdering av hans helsetilstand. Avtalar med politiet må gjerast same dag som det vurderast at han er kapabel til å forklare seg for politiet.

Forsvareren seier det også har blitt gjort ei prejudisiell vurdering av hans klient for å vurdere om han var tilregnelig.

– Han har i dag forklart seg til meg om kva som hendte. Utover det ynskjer eg ikkje å kommentere meir om hendingsgangen. Det er no viktig at han får forklart seg til politiet når det er moglegheit for det.

Politiadvokat Lisa-Mari Ellingsen opplyste til TV 2 laurdag at det var kalla inn ein rettspsykiatrisk sakkyndig for å vurdere den sikta 26-åringen.

Sikta for å ha drepe far sin

Politiet mottok melding om hendinga rundt klokka 21:17 i fredag kveld. Dei ankom staden 8 minutt seinare. Det skriv Troms politidistrikt i ei pressemelding.

Når patruljen ankom staden vart ein 62 år gammal mann vart funnen hardt skadd utanfor sin eigen bopel.

Det vart forsøkt livreddande førstehjelp, men mannen vart etter kort tid erklært død på staden av lege.

Politiet fekk raskt kontroll på gjerningsmannen og pågripinga gjekk utan dramatikk.

Bistandsadvokat for dei etterlatte og pårørande, Jan Christian Kvanvik, sa til TV 2 laurdag at det har vore ei tøff helg.

– Dei pårørande har det heilt forferdelig. Dei er no opptekne av å finne ut kva som har hendt og ikkje minst kvifor det hendte, sa Kvanvik.