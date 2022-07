Nepo klar for VM – ekspert sår tvil om Carlsens utspill

Jan Nepomnjasjtsjij er VM-klar for andre gang på rad. Nå spørs det bare om motstanderen faktisk blir Magnus Carlsen.

Nepomnjasjtsjij (31) har gjort rent bord under kandidatturneringen i Madrid.

Søndag ble den nest siste runden spilt. Russeren trengte bare remis med hvite brikker mot Richárd Rapport for å sikre seieren, og bestod prøven.

– Det er veldig overraskende, men så, så, så fortjent, sier TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

Nepomnjasjtsjij er nå kvalifisert til en ny VM-kamp mot Carlsen. Etter planen skal den spilles i 2023.

Sår tvil

At Carlsen forsvarer tittelen, er langt fra sikkert.

31-åringen har uttalt at det skorter på motivasjonen til en ny VM-kamp, men at et oppgjør med supertalentet Alireza Firouzja kunne gitt pipen en annen lyd.

Fransk-iraneren har vært sjanseløs i kandidatturneringen.

– Jeg tror det handler mer om Magnus' motivasjon enn hvilken spiller som kvalifiserer seg. Han hadde jo denne kommentaren om at kun Alireza ville gjøre ham motivert, men jeg oppfatter det som at han i senere kommentarer har understreket at det handler mest om egen motivasjon enn hvem motstanderne blir, spekulerer Hammer, som slår fast:

– Det ville vært et veldig stort tap for sjakken hvis den soleklart beste spilleren ikke ønsket å stille opp i en VM-match. Jeg håper at Magnus finner motivasjonen eller blir overtalt, eller hva enn det står på.

VM-HJELPER: Her er Jon Ludvig Hammer og Magnus Carlsen under en hviledag i VM i Chennai, som ble Carlsens første av til nå fem VM-titler. Foto: Erlend Aas

Han er i samme årskull som verdenseneren, og har tidligere vært Carlsens hjelper i VM.

– Hvordan tror du motivasjonen hans er nå?

– Jeg vet ikke. Han er en vanskelig mann å forstå, svarer Hammer.

Carlsen: – Kriminelt undervurdert

Søndag ble Carlsen intervjuet av Saint Louis Chess Club. Han hadde forventet en annen vinner av kandidatturneringen.

– Jeg syntes at han var kriminelt undervurdert av eksperter og på oddsen, men jeg så fortsatt på Fabiano (Caruana) og Ding (Liren) som enda større favoritter. Men kudos, han har gjort det veldig bra, sa Carlsen.

Så fikk han spørsmål om det alle lurer på. Vil motstanderen påvirke VM-avgjørelsen?

– Vi får se, vi får se, svarte Carlsen kort og med et stort smil.

Spår sen avgjørelse

Om Carlsen dropper VM, går plassen til toeren i kandidatturneringen. Før søndagens runde lå Ding Liren og Hikaru Nakamura med like mange poeng.

Hammer tror at en avgjørelse kan dra ut i tid.

– Jeg tror svaret kommer når det skal signeres kontrakter. Det kommer til å gå ganske mange måneder etter at kandidatturneringen avsluttes. Før det skal Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) finne arrangør, så skal man ordne et premiefond og så skal det signeres kontrakter, forklarer han.

– Jeg tror ikke at Magnus kommer til å ta en avgjørelse før han vet hva han sier ja til, tilføyer TV 2s sjakkekspert.