Siktet sjåfør sier han trodde klimaanlegget fungerte

Mandag gjorde amerikansk politi et makabert funn i San Antonio i Texas, ikke langt unna grensen til Mexico. Flere titalls personer ble funnet døde i en lastebil, og flere har i ettertid dødd på sykehus.

Til sammen er nå 53 av menneskene i lastebilen døde.

To personer er siktet i saken, blant dem en 45 år gammel mann som skal ha kjørt lastebilen. Han påstår å ikke ha kjent til at klimaanlegget i lastebilen ikke fungerte, ifølge BBC.

MANGE DØDE: Da politipatruljen først kom til lastebilen, ble flere funnet døde, både i og utenfor lastebilen. Foto: Eric Gay / AP / NTB

Gjemte seg i busker

Sjåføren skal ha blitt pågrepet da han gjemte seg i buskene i nærheten av lastebilen. Ifølge meksikanske tjenestemenn skal han først ha utgitt seg for å være en av de overlevende passasjerene.

Etter at dødsfallene ble kjent skal sjåførens medsiktede ha sagt at sjåføren fortalte at han ikke var klar over at klimaanlegget ikke fungerte.

– De led av heteslag og utmattelse. Det var en kjølt traktor-tilhenger, men det var ingen synlig fungerende AC-enhet på den riggen, opplyste brannsjef Chief Charles Hood mandag.

Området hadde temperaturer opp mot 38 grader den aktuelle dagen.

ETTERFORSKER: Politiet etterforsker hendelsen som menneskesmugling. Foto: Eric Gay / AP / NTB

Risikerer dødsstraff

De to siktede risikerer nå dødsstraff om de blir funnet skyldig i menneskesmugling. Ytterligere to menn er også mistenkt for å ha vært involvert i saken.

Blant de døde var 27 meksikanske statsborgere, 14 fra Honduras, sju fra Guatemala og to fra Salvador. De siste er fremdeles ikke identifisert.