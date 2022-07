Slik jobber politiet med terrorsaken – har navn på blokka

– Vi har et stort fokus på mulige medvirkere. Det gjøres mye, og vi har navn på blokka, men hva vi gjør og hvem dette er, kan ikke jeg kommentere nå, sier politiadvokat Christian Hatlo på en pressekonferanse lørdag.

Han forteller at siktelsen som gjelder drap og drapsforsøk med terrorhensikt står ved lag.

– Men vi holder flere hypoteser åpne. Det kan være hatkriminalitet mot pride, det kan være radikalisering og det kan være psykiatri. Det kan også være en kombinasjon, og det kan være noe helt annet, sier Hatlo.

Flere prosjekter

Så langt har ikke siktede Zaniar Matapour (43) latt seg avhøre i saken. Politiet sier at døren står åpen dersom han skulle ønske å si noe.

Etterforskningen er nå én uke gammel og politiet jobber med flere prosjekter. Det desidert største er vitneprosjektet.

– Vi har gjort 199 vitneavhør, og vi har fortsatt 138 navn på blokka, så det er en god del å gjøre fremover, sier Hatlo.

Politiet har også hentet inn 136 videoer.

Vil ha tips

Hittil er det bare kommet 180 tips i saken, noe politiet mener er lite i en så omfangsrik sak. I 22. juli-saken fikk de til sammenligning 1800 tips.

– Vi vil ha tips, og vi vil gjerne snakke med folk som har truffet på siktede den siste tiden. Det kan være folk som har snakket med han i moskeen, på treningssenteret eller andre plasser.

– Det er ikke sikkert at folk selv tenker at det de har opplevd er relevant informasjon for oss, men vi vil altså prate med folk som har vært borti ham.

Det er bestemt at sakkyndig-trioen Pål Grøndahl, Synne Sørheim og Knut-Petter Sæter Langlo skal observere siktede for å slå fast hans tilregnelighet på gjerningstidspunktet.