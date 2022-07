– Tjener nok mer i kassen på Coop

Calle Halfvarsson avviser at man blir rik bare av å være kjent langrennsløper.

33-åringen snakker ut i et stort intervju med den svenske avisen Aftonbladet.

Halfvarsson, en av langrennssirkusets mest kjente løpere, forteller at karrieren ikke har vært særlig innbringende.

Særlig de siste årene har han opplevd stor motgang i sporet.

På en lokal lunsjrestaurant, hvor Halfvarsson er stamkunde, er det misforstått om andre gjester tror at de snakker med en rik person, skriver Aftonbladet.

– Mange tror at jeg er steinrik, men jeg svarer at du tjener nok mer enn meg og du jobber i kassen på Coop i Bjursås. Det er synd at man ikke tjener NHL-lønninger om man ikke heter Klæbo, Northug eller Johaug, sier han til avisen.

Petter Northug mener at de fleste som begynner med langrenn ikke gjør det for å bli rik.

– Man gjør det fordi man ønsker å bli best, da. Det er et fåtall som kanskje tjener mye penger, som i Norge. Da må du ha det lille ekstra, som Klæbo, og x-faktoren som gjør deg attraktiv for sponsorer, sier Northug, som selv tjente mest på personlige avtaler.

– Man må ha en markedsverdi som er høy, poengterer han.

Dette har han tjent i premiepenger

Som ankermann på det svenske stafettlaget ble Halfvarsson erkerivalen til den abdiserte skikongen.

På to av to forsøk i VM ble han slått.

Individuelt har han til gode å ta medalje i et mesterskap.

I verdenscupen er det blitt 16 pallplasser på 186 renn, inkludert tre seirer.

Ifølge Aftonbladet har han tjent om lag 200.000 sveitsiske franc i premiepenger på ti år.

Etter dagens kurs blir det like i overkant av to millioner kroner.

– Jeg har tjent mer på sponsorer enn premiepenger. Noen år var det ganske bra, det var pallen i Tour de Ski og sammenlagt i verdenscupen, men du må være på pallen hver helg for at det skal bli en del, sier Halfvarsson.

– Jeg ergrer meg ikke, for jeg klarer meg, men det er ikke sånn at man flytter til Monaco og lurer på hva man skal gjøre med alle pengene, forklarer han.

KJEMPEOPPTUR: Calle Halfvarsson kom på pallen på hjemmebane i sesongavslutningen. Foto: Johanna Lundberg / BILDBYRÅN

Oppturer

Halfvarsson har tidligere snakket om at han ofte er blitt satt tilbake av sykdom, og vært åpen om at han kan ha trent feil.

I starten av forrige sesong sa han til TV 2 at han hadde funnet en mulig forklaring på nedturen.

– Jeg ble litt for tung i fjor. Jeg trente for mye styrke. Det ble nesten som en bodybuilderkropp, selv om jeg ikke er i nærheten av å være like store som dem. Men jeg passer på å spise veldig mye mat, sa skiprofilen.

På tampen av sesongen fikk han seg en real opptur. Han kom på andreplass på 15 kilometer fristil på hjemmebane i Falun, og slo sterke løpere som Hans Christer Holund og Sjur Røthe.

Overfor Aftonbladet bekrefter han at det ble 80-90.000 kroner i premiepenger på pallplassen.

I gledesrusen sa han til SVT at han ville ta en sesong til.

– Det var veldig positivt det som skjedde mot slutten av sesongen, sier Northug.

– Hadde ikke det skjedd, hadde jeg nesten trodd at han skulle gi seg. Han fikk en god følelse mot slutten av sesongen, og jeg ser ikke bort fra at hvis han får klaff at det blir noen år til og at VM i Trondheim i 2025 kanskje lokker ham, vurderer han.

Nylig avslørte Halfvarsson til sine Instagram-følgere at han og samboeren Isabell Olsson er blitt foreldre til en liten gutt.