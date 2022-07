– Vi føler på ansvaret for at folk blir forhindret fra å dra på ferie

Det sier leder Roger Klokset for SAS-pilotene i Norge til TV 2 lørdag, etter det ble klart at meklingsfristen ble utsatt til mandag klokken 12.

Dermed er det fortsatt fare for en pilotstreik, som vil ramme rundt 45.000 reisende daglig.

Føler veldig på ansvaret

Pilotleder Roger Klokset sier at de er svært motivert for å finne en løsning.

– Vi er høyt motivert for å finne en løsning, det har vi vært helt siden vi begynte diskusjonen i november i fjor. At det skulle gå så langt som inn i mekling, og mulig inn i en konflikt, syns vi er synd. Vi kunne ha løst dette i minnelighet mye tidligere, sier Klokset til TV 2.

UTSATTE IGJEN: Forhandlingsleder Marianne Hærnes møtte pressen utenfor Næringslivets hus i Stockholm lørdag. Foto: Chris Anderson/TT

Pilotlederen håper på en løsning, så de unngår å ramme passasjerer.

– Vi vet at det er mange som venter på en avklaring, så vi strekker oss så langt vi kan, sier Klokset.

– Det er nå ekstremt mye usikkerhet blant folk som skal på ferie. Har dere ikke et ansvar i forhold til dem?

– Jo, og det ansvaret føler vi veldig på. Vil lever av å frakte folk dit de vil, og vi kjenner ekstra på det når vi nå står ovenfor den første ordentlige sommerferien på lenge, sier pilotlederen.

– Det kan vi aldri akseptere

Men han er klar på at det ikke er dem, men ledelsen i SAS som kan løse denne konflikten.

– Det er helt klart SAS-ledelsen som sitter med nøkkelen til en løsning her. For inn i meklingen har vi med oss en del prinsipper, som er viktige for alle arbeidstakere i hele Norden. Det kan ikke være slik at et selskap kan unngå tariffavtaler bare ved å omorganisere seg og opprette nye bemanningsbyrå. Det kan vi aldri akseptere, sier Klokset.

PÅ BAKKEN: 900 piloter i Norge, Sverige og Danmark står klare til å streike. Foto: TT News Agency

– Kan det komme enda en utsettelse mandag?

– Vi kan ikke utelukke enda flere utsettelser. Vi vet ikke at vi er ferdige før vi er ferdige, sier han.

Prinsipielle spørsmål

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland er ordknapp om hva partene forhandler om, men sier det er grunnlag for å opprettholde meklingen.

Han bekrefter at det blir «timeout» ut lørdag. Det er ukjent når partene møtes for å fortsette meklingen søndag.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs tror at forhandlingene nå er på et prinsipielt nivå.

– Jeg tror de nå sitter og diskuterer de prinsipielle spørsmålene om organiseringen av SAS, sier Elnæs til TV 2.

Leder Jan Levi Skogvang i SAS Norge Flygerforening sier også at de fortsatt har håp om å komme til enighet.

Han sier at de har brukt veldig mye tid på store temaer, mens de stått stille når det gjelder flere temaer.

SLITEN: Jan Levi Skogvang i SAS Norge Flygerforening sier at de nå trenger litt hvile. Foto: Per Haugen / TV 2

– Det gjør nå at vi nå, rett og slett, føler behov for å hvile litt. Vi trenger å bli litt mer klar i hodet til i morgen, sier Skogvang som ikke vil kommentere på hvor stor avstanden er nå.

900 piloter klare til streik

Partene i SAS-konflikten har meklet hele natt til lørdag. Fristen gikk ut klokken 11 lørdag. En halvtime senere kom partene ut og opplyste at de har satt ny meklingsfrist til mandag klokken 12.

I ukesvis har konflikten mellom flyselskapet SAS og pilotene vært gjenstand for intense forhandlinger. Pilotene har truet med storstreik.

900 piloter i Norge, Sverige og Danmark står klare til å streike. Det er anslått at streiken kan ramme rundt 250 avganger og 45.000 reisende daglig.

Kjernen i konflikten har vært opprettelsen av to bemanningsselskaper. Da pandemien rammet, mistet rundt 560 piloter jobben. Samtidig ble datterselskapene SAS Link og SAS Connect opprettet. Disse skal overta fly og fylles med nye piloter.