Harry Styles om Oslo-skytingen: – Jeg er veldig lei meg

Fredag gjestet Harry Styles (28) hovedstaden og et utsolgt Telenor Arena, for å spille konserten som har blitt utsatt i over to år grunnet pandemien.

Der kommenterte han Oslo-skytingen 25. juni, hvor to mennesker ble drept og ytterligere 21 personer skadet.

– Jeg vet at dette betyr mer for dere enn det noen gang har gjort før, sa Styles mens han holdt oppe regnbueflagget.

– Håper dere føler dere trygge

Briten er kjent for å markere sin støtte ved å gå med ulike flagg som representerer LHBTQ+-miljøet under konsertene sine.

– Jeg vil bare si til dere at jeg er veldig lei meg, og jeg håper dere føler dere trygge her inne, sa Styles til de oppmøtte.

Han takket videre for å få spille for det norske publikummet og den gode atmosfæren.

– Jeg vet at det er vanskelig å føle i vanskelige tider at man kan utgjøre en forskjell. Jeg lover dere, at hver og en av dere utgjør en forskjell.

RØDT HVITT OG BLÅTT: Styles var ikledd farger som matcher det norske flagget. Foto: Birgitte Skorpen Normann /God kveld Norge

Styles har gjestet Norge tre ganger tidligere.

Blant annet i 2013 sammen med sitt tidligere boyband One Direction.

Det ble mye oppslag rundt Styles den gang. Dette fordi han var med å rulle med en russebuss. Medier verden over omtalte saken.

Suksessfull artist og skuespiller

Siden har han slått seg stort opp som soloartist, og kom nylig ut med sitt tredje album. For tiden har han over 74 millioner månedlige lyttere på Spotify, og er den fjerde mest strømmede artisten på hele plattformen.

Han har også drevet med skuespill siden boyband-dagene tok slutt.

Skuespillerdebuten fikk han i Christopher Nolan-filmen Dunkirk fra 2017.

Til høsten er 28-åringen aktuell med to storfilmer. Og han spiller hovedrollen i begge.

Den første filmen er Don't Worry Darling . Filmen er regissert av hans nåværende kjæreste, Olivia Wilde.

Han er også aktuell med filmen My Policeman.

Styles dukket også opp i Marvel-universet i 2021. Etter rulleteksten i «Eternals», så man 28-åringen i et kort klipp som karakteren Eros. Han er også kreditert for rollen på hans IMDB-side.