Fotballryktene: Derfor vil han ikke svare United nå

Frenkie de Jong har enda en beundrer i Premier League, mens Christian Eriksen avventer milliontilbud fra Manchester United. Her er lørdagens fotballrykter.

Christian Eriksen står uten klubb etter at kontrakten med Brentford gikk ut 30. juni.

Manchester United har fortalt dansken at de er villige til å tilby ham en toårskontrakt med en ukelønn på 1,8 millioner kroner, hevder Mirror.

Eriksen vil imidlertid se an hvilke spillere de røde djevlene henter før han tar en avgjørelse, skriver avisen.

Også Jesse Lingard er blitt klubbløs. Everton er interessert i den offensive midtbanespilleren, og vil gi West Ham kamp om spillerens signatur, skriver The Times.

Chelsea følger nøye med på forhandlingene mellom Frenkie de Jong og Manchester United. Om avtalen bryter sammen, er London-klubben klar for å sette inn støtet, melder The Guardian.

De Jong sies å være åpen for en overgang til Manchester United, til tross for at han har lyst til å spille i Champions League. Samtidig skal Thomas Tuchel være en beundrer av Barcelona-stjernen.

Sommerens første kjøp for Manchester United er like rundt hjørnet, melder The Athletic.

De røde djevlene skal ha blitt enig med venstrebacken Tyrell Malacia om en fireårskontrakt, etter å ha blitt enig med Feyenoord om overgangssummen på opp mot 175 millioner kroner. Legesjekken kan komme til å bli gjennomført over helgen.

Chelsea er på stopperjakt. Ifølge Goal er London-klubben interessert i PSGs Presnel Kimpembe. Daily Mail melder at de også er interesserte i Matthijs de Ligt hos Juventus. Italienerne skal i så fall ønske seg Timo Werner som en del av avtalen.

Arsenal har fått avslått et bud på rundt 450 millioner kroner for Ajax-stopperen Lisandro Martínez, skal man tro Daily Mail. Nederlenderne ber angivelig om i overkant av 500 millioner kroner.

Manchester United forbereder nå et bud på argentineren, ifølge overgangsguruen Fabrizio Romano.

Calciomercato hevder at Juventus og Liverpool grubler på en byttehandel: Adrien Rabiot mot Naby Keïta. Man skal heller ikke utelukke at Juventus gjør et forsøk på å hente Roberto Firmino, skriver nettstedet.

Everton hentet Tottenham-klare Richarlison fra Watford. Nå har de pekt ut en erstatter for brasilianeren i samme klubb, melder London Evening Standard: Emmanuel Dennis. Han skal være til salgs for rundt 240 millioner kroner.