R. Kellys advokat raser - hevder han straffes unødvendig

I september i fjor ble artisten R. Kelly (55) funnet skyldig for menneskehandel og seksuelle overgrep.

Onsdag, syv måneder etter rettssaken, kom straffeutmålingen - han ble dømt til 30 års fengsel. Ifølge AP mener Kelly at han er uskyldig og planlegger å anke dommen.

Nå raser hans advokat Jennifer Bonjean til CNN.

Hevder artisten fryktet dette

Hun hevder at han har blitt satt på selvmordsovervåkning i et føderalt fengsel i New York, noe hun tror er unødvendig, og legger til at Kelly var engstelig for at dette ville skje.

– Ironien av å sette noen på selvmordsovervåkning når de ikke er suicidale, er at det forårsaker mer skade, sier Bonjean til nyhetskanalen.

Advokaten sier at hun ble fortalt av påtalemyndighetene at Kelly ble satt til overvåkning fordi han er høyprofilert.

CNN har foreløpig ikke fått dette bekreftet av påtalemyndigheten eller den føderale etaten Bureau of Prisons.

– Det er en straff for å være veldig profilert. Og det er grusomt, mener Bonjean, som legger til at det er et uvanlig grep når det ikke er nødvendig.

Advokaten sier at hun ikke har vært i kontakt med R. Kelly siden onsdag, etter at han ble ført tilbake til fengselet i Brooklyn, til tross for at hun ba ham om å sende en e-post.

Etterforsket i flere tiår

Kelly har vært gjenstand for ulike etterforskninger i nesten 20 år, men det var dokumentarserien «Surviving R. Kelly» som for alvor rettet oppmerksomheten til anklagene mot ham.

Kelly skal angivelig ha misbrukt kjendisstatusen sin til å rekruttere unge kvinner og mindreårige jenter til ulovlige seksuelle aktiviteter og isolert dem fra venner og familie.

Selv om de mange kvinnene har vært svært tydelige, har artisten selv insistert på at han er uskyldig.

Kelly var en av de mest populære R&B artist og låtskriverne på 90-tallet. Kelly vant flere Grammys, og er kjent for hitlåten «I believe I can fly».