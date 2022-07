TV 2-sjefen beklager: – Han skulle aldri tatt kontakt

Torsdag ble det kjent at TV 2-ledelsen beklager på vegne av meldinger utenriksreporter Fredrik Græsvik sendte til finansmannen Eirik Furuseth.

Furuseth reagerte selv på tidspunktet for meldingene fra Græsvik. Disse kom etter at Furuseth publiserte et Facebook-innlegg der han stilte spørsmål ved TV 2s dekning av masseskytingen i Oslo.

– Har snakket med ham

Furuseth opplevde meldingene fra Græsvik som truende, og fortalte blant annet til VG og Nettavisen at han reagerte kraftig på det TV 2-reporteren skrev.

Græsvik selv har også beklaget.

– Jeg beklager overfor Furuseth, hans arbeidsgiver og min egen arbeidsgiver TV 2. Jeg skulle selvfølgelig ikke ha sendt denne henvendelsen, og forstår at dette kan svekker tilliten til meg som journalist, sa han til TV 2.

Fredag kveld kommenterer TV 2s sjefredaktør Olav Sandnes også saken.

– Fredrik skulle aldri tatt kontakt med Furuseth eller hans arbeidsgiver på dette grunnlaget, og jeg har snakket med ham, han har erkjent det og han er lei seg, sier Olav T. Sandnes til TV 2.

Det var VG som først omtalte Sandnes' uttalelse om saken.

– Sterke følelser

Flere har omtalt Græsvik sin opptreden som maktmisbruk. Sandnes sier han forstår påstanden.

– Jeg ønsker å være tydelig på at denne handlingen ikke er forenlig med TV 2s journalistiske oppdrag.

Sandnes opplyser at Græsvik fortsatt jobber i TV 2, og ønsker ikke gå nærmere inn på den personalmessige delen av saken.