Leknessund glemte løypen: – Som å kjøre i blinde

Andreas Leknessund visst knapte hvor han var da han rullet over målstreken etter sin aller første Tour de France-etappe.

Alene på temposykkelen forsøkte han å fokusere på hvert tråkk, men i folkehavet i København var det nærmest umulig.

Langs samtlige 13 kilometer sto det folk langs løypene. Ganske mange av dem skrek navnet hans.

DEBUTANT PÅ TUR: Andreas Leknessund hadde familien på plass i København for å følge 23-åringens Tour de France-debut. Foto: TV 2

– Det var nesten for mange inntrykk. Jeg ble litt ukonsentrert. Det var så mye som skjedde. Det var regn, mye nerver, så det kokte litt over, sier Tour-debutanten, som til slutt endte på en 73.-plass.

Fikk guttedrømmen oppfylt

Men for Leknessund var plasseringen irrelevant. Helt siden han var et barn har tromsøværingen drømt om å sykle Tour de France, og denne rengtunge fredagen gikk drømmen i oppfyllelse.

– Jeg må klype meg i armen. Dette var spesielt. Det er litt surrealistisk å være i gang, sier Leknessund.

Den elleville stemningen langs løypene gjorde opplevelsen enda mer spesiell.

For bare måneder etter at 23-åringen ble sykkelproff i Team DSM, stengte verden ned. Han har knapt syklet et profesjonelt ritt uten at det har vært korona.

Et stort publikum har ikke vært hverdagskost.

– Hvordan var nervene før start?

– I morges sa jeg til sjefene at jeg ikke var nervøs, men da jeg satt i bussen og alt hadde startet, og kjente trykket fra så mange folk, så begynte nervene å komme. Kroppen begynte å koke, sier Leknessund.

Glemte løypen

Og da han satte seg på sykkelen og rullet ned startrampen «kokte det over».

– Jeg kjørte gjennom løypen to ganger før start, men jeg husket ingenting av den. Og det var så mye lyd at jeg ikke hørte radioen på øret. Jeg hadde fullstendig blackout. Det var som å kjøre i blinde, sier Leknessund.

NEST YNGSTE: Tromsøværingen Andreas Leknessund er tidenes nest yngste Tour de France-debutant fra Norge. Det er kun Sondre Holst Enger fra Horten som har vært yngre. Foto: TV 2

I regnet turte ikke den tidligere U23-europamesteren på tempo å gi full gass.

– Jeg følte meg veldig bra, men jeg fikk med meg at en del gikk på trynet, så det viktigste var å unngå det, sier han, og legger til:

– Jeg kjørte litt for trygt. Jeg bremset sikkert dobbelt så mye som jeg burde, fordi skuldrene var så høye. Men det ville vært kjedelig å tryne i dag.

Må bli vant med stemningen

Tidligere proffsyklist Kurt Asle Arvesen har kjørt langt flere Tour de France-etapper enn Leknessund, men har ikke mange gode råd å komme med.

For å bli vant med omgivelsene er mengdetrening det eneste som gjelder.

– Det er vanskelig å gi noen råd, for det handler bare om å suge inn alle inntrykkene og bli vant med det, sier Arvesen, og fortsetter:

– Det er et kaos. Det er folk som skriker, helikopter over hodet og en overivrig sportsdirektør på radioen. Det er mange ting han må ta hensyn til som han vanligvis ikke må, men det vil normalisere seg etter hvert.

Tror på etappeseier

Da Leknessund syklet for Uno-X, i årene før han gikk til Team DSM, hadde han Arvesen som sjef.

Arvesen er stolt av sin tidligere elev.

– Han vet å sette pris på ting. Da han kjørte mindre ritt for oss, sa han til meg at det var stort for en liten mann fra Tromsø. Nå er han på den store scenen, sier den tidligere toppsyklisten, som nå er sportsdirektør i Uno-X.

Han har tro på at Leknessund kan gjøre store ting de neste ukene.

– Nå har han vært gjennom denne dagen her, så nå kan han senke skuldrene og vise at han er i god form. Han kan gå i brudd, og hvis alt går hans vei kan han faktisk gå til topps på en etappe også, sier han.