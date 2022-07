Det er generelt gode søkertall til utdanninger i Forsvaret.

– De siste tre årene har vi hatt stabilt mange gode søkere, så vi er veldig fornøyde, sier oberstløytnant Stein Garang, som er sjef for Forsvarets opptak og seleksjon.

Samtidig merker de en markant nedgang i søkingen til noen av cyberlinjene. Tidligere har søkertallene ligget på nærmere 300, mens det i år kun var 178.

– Der har det vært litt lavere søknadstall, og litt færre som har møtt enn det vi ønsket, sier Garang.

FOS: Oberstløyntnant Stein Garang er sjef for Forsvarets opptak og seleksjon. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Oberstløyntnaten påpeker samtidig at de ikke er bekymret for at det skal påvirke forsvarsevnen.

– Ytterste konsekvens er jo at vi ikke får nok cyberingeniører ut i Forsvaret og at det går utover den operative evnen, men vi er per nå ikke bekymret for det.

– Det er uheldig

Skolesjef for cyberforsvarets spesialistskole, kommandérsersjant Kjetil Røstad, forteller at tekniker-spesialiseringen er spesielt dårlig stilt.

De har 40 plasser på utdanningen, men da TV 2 møtte de fire dager før opptaket var ferdig, var det under 30 kandidater igjen.

– Jeg tenker at det er uheldig, at vi må se litt på hva er årsaken til at folk ikke møter. Også må vi se litt på innkallelsene og forberedelser og hva vi kan hjelpe kandidatene med før de møter på Forsvarets opptak og seleksjon, sier Røstad.

Han mener det vil være avgjørende for å fremover ha nok cyberteknikere i Forsvaret.

– Vi leverer til hele Forsvaret, og teknikken i dag er med helt ut til den spisse enden. Forsvaret vil ikke klare å drifte sine egne systemer hvis det forsetter over tid i alle fall.

Høy motivasjon

Til tross for lavere søkertall til cyberingeniørhøyskolen, påpeker Garang at kvalifikasjonene til kandidatene er gode.

– Grunnlaget vårt er skolekarakterer og alminnelig emnenivå. Vi kjører jo også teoriprøver og psykologiske prøver før man kommer hit, og det grunnlaget og resultatene ser veldig bra ut. Så vi er veldig fornøyde, sier han.

KANDIDAT: Andrea Stenshorne Simonsen får om få dager vite om hun har kommet inn på Forsvarets cyberingeniørhøyskole. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Andrea Stenshorne Simonsen er en av dem som så langt har kommet gjennom nåløyet.

– Det har selvfølgelig vært noen tøffe dager, men det er bare å holde motivasjonen oppe og tenke at det kommer bedre dager, sier hun.

Stenshorne kommer rett fra videregående og har ingen tidligere militær erfaring.

TEKNIKERE: Sjef for Cyberforsvarets spesialistskole, Kjetil Røstad, mener det er uheldig at skolen ender opp med færre studenter enn det er skoleplasser. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Jeg har klart meg så langt og er fortsatt med videre, så det synes jeg er veldig kjekt, sier hun og forklarer hvorfor hun valgte nettopp denne utdanningen:

– Det er en god utdanning, i tillegg til ingeniør så får du jo en militær lederutdannelse som er veldig positivt både i militæret og i det sivile liv videre.