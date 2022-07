Erna Solberg fosser frem på TV 2s meningsmåling for juli

Erna Solbergs Høyre går mest frem på Kantars juli-måling for TV 2. Nå lukter Høyre på 30-tallet igjen.



Med 29, 5 prosent, 3,2 prosentpoeng høyere enn forrige måned, ville Høyre blitt desidert størst på Stortinget, med 53 mandater. Sammen med Frp og Venstre ville de borgerlige erobret flertallet, selv uten støtte fra KrF.

Rødt større enn Sp

De største taperne på denne målingen er Senterpartiet og SV, med en tilbakegang på henholdsvis 1,0 og 1,7 prosentpoeng. Og for første gang er partiet Rødt større en Senterpartiet på en Kantar-måling. 6,9 prosent for Rødt mot Sps 6,7.

Sentralstyremedlem I Sp, Gro-Anita Mykjåland, mener regjeringspartiets halvering siden valget skyldes både mange vanskelige saker og at partiet selv ikke har gjort en god nok jobb.

– Vi har hatt en krevende tid. Det er krig i Europa. Det har for regjeringen vært mange kriser å håndtere, og da overskygger dette veldig mye. Men dette er en klar tilbakemelding om at vi må brette opp ermene og jobbe mer.

Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran skulle gjerne sett at Ap hadde gått inn i sommeren med langt høyere oppslutning enn 21,4 prosent.

– Det får vi stå i. Så får vi jobbe videre med de sakene som er viktig for folk og satse på at velgerne vil finne tilbake til oss etter hvert, lyder Skjærans kommentar.

Mot all time high

Høyre er på vei mot historisk høy oppslutning. Forrige gang partiet var over 30 prosent på Kantars målinger var i januar 2018, da med 30,5 prosent. I april 2014 var partiet også på 29,5 prosent. Men rekorden i nyere tid var juli-målingen før valget i 2013. Da fikk Høyre 34,1 prosent.

Nestleder Henrik Asheim mener Høyre nå får uttelling for å peke på egne løsninger.

– Jeg tror det handler om flere ting. Jeg tror at Høyre nå oppfattes som det klare alternativet til den regjeringen vi har, som sliter på mange områder og er bakpå i mange saker som folk er opptatt av.

Flere på gjerdet

Bakgrunnstallene for denne målingen peker på at Høyre for øyeblikket er det partiet som har desidert høyest lojalitet blant egne velgere, mens en stadig større andel av regjeringspartienes velgere setter seg på gjerdet. Ikke siden årsskiftet 2010/11 har flere av de spurte oppgitt at de ikke vil stemme dersom det hadde vært valg i morgen.

Mye tyder på at det er mannlige velgere som i størst grad svikter Ap. Høyre, derimot har i øyeblikket en markert overvekt av mannlige sympatisører.

Sitter fast i bunn

I bunnen finner vi KrF og Miljøpartiet De Grønne, begge under sperregrensen på 4 prosent. Disse to partiene henter svært få nye velgere, og dersom tendensen holder seg, spøker det for begge foran kommune- og fylkestingsvalget neste år.

Meningsmåling juli: Kantar for TV 2:

Parti: Juli -22 Endring Mandater

Ap: 21,4 -0,4 42

Høyre: 29,5 +3,2 53

Frp: 13,1 -0,8 24

Sp: 6,7 -1,0 12

SV: 8,3 -1,7 15

Venstre: 4,4 -0,7 8

Rødt: 6,9 -0,1 12

KrF: 3,1 +1,1 2

MdG: 3,0 +0,3 1

Andre: 3,9 +0,4 0