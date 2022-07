Hamilton fjerner nesepiercing etter konflikt med Formel 1-ledelsen

Lewis Hamilton tok bort nesepiercingen i forkant av helgens løp.

Konflikten mellom Hamilton og løpsdirektør Wittich har pågått siden VM-runden i Australia tidligere denne sesongen. Nå har Hamilton snudd.

– Det er sykt med alt som foregår i verden at dette er det folk bruker energien sin på, sier han før helgens Grand Prix.

I den første treningen på Silverstone-banen kom Hamilton på andreplass bak tidligere Mercedes-kollega Valtteri Bottas.

Årsaken til konflikten handler om at den britiske Formel 1-stjernen har konkurrert med både nesepiercing og øreringer i flere sesonger, til tross for at kroppspiercing har vært forbudt i Formel 1 siden 2004.

– Jeg har ingen planer om å fjerne dem, sa 37-åringen etter Melbournes Grand Prix.

Wittich har uttalt at piercingforbudet er innført for å beskytte sjåførene med tanke på at ingenting skal hindre dem i å forlate bilen raskt i en nødssituasjon.

Det internasjonale motorsportforbundets (FIA) regler sier at «bruk av smykker i form av kroppspiercing eller metall-halskjeder er forbudt under konkurransen og kan derfor kontrolleres før start».

Hamilton kunne blitt bøtelagt for å fortsette med piercingen.

(©NTB)