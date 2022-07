Dette er siste nytt i SAS-konflikten

Partene i SAS-konflikten har kjempet en kamp mot klokken. Like før midnatt opplyser partene at de fortsetter samtalene på overtid.

I ukesvis har konflikten mellom flyselskapet SAS og dets piloter vært gjenstand for intense forhandlinger. Pilotene har truet med storstreik.

Fagorganisasjonene har varslet at mellom 900 og 1.000 SAS-piloter i de skandinaviske landene, sto klare for å streike. Av disse hører 402 til Norge.

Like før meklerfristen midnatt natt til lørdag har de organiserte SAS-pilotene og SAS ennå ikke lykkes å komme til enighet.

– Vi står langt i fra hverandre, men synes det er så viktig for passasjerene våre. Derfor er vi villige til å fortsette på overtid, sier kommunikasjonsdirektør i SAS Karin Nyman.

Roten av konflikten

I løpet av pandemitiden meldte konflikten i SAS sitt inntog. Kjernen i saken med pilotene dreier seg om SAS sin opprettelse av bemanningsselskapene SAS Link og SAS Connect.

Disse selskapene ble opprettet i løpet av pandemitiden, samtidig som om lag 560 SAS-piloter mistet jobben.

KREVENDE FORHANDLINGER: Riksmekler Mats Wilhelm Ruland har omtalt forhandlingene som krevende fra start. Foto: Frode Hoff / TV 2

De organiserte SAS-pilotene mener i den forbindelse at selskapet forsøker å vri seg unna sine forpliktelser til å hente tilbake de oppsagte pilotene. SAS på sin side, avviser dette og mener selskapet forholder seg til alle inngåtte avtaler.

Pilotene har gått med på innsparingstiltak som utgjør 25 prosent besparelse for selskapet. Til gjengjeld etterspør de en forsikring om at deres medlemmer får de nye arbeidsplassene i SAS Link og SAS Connect, ifølge pilotforeningen.

Tidskrevende forhandlinger

I overkant av to uker har meklingen mellom pilotene og SAS pågått.

I utgangspunktet var fristen satt til natt til onsdag. Denne ble utsatt ytterligere 72 timer. Partene uttalte da at det var grunnlag for å fortsette samtalene.

Fredag morgen opplyste riksmekler Mats Wilhelm Ruland til TV 2 at partene nærmet seg i lønnsforhandlingene.

På spørsmål hvor vidt han trodde streiken vil kunne avverges innen tidsfristen svarte han følgende:

– Det vet jeg ikke ennå. Vi skal prøve alt vi kan de siste timene for å løse dette. Og vi har ikke gitt opp selv om det er vanskelig.

Gode sjanser

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs hadde god tro på at partene vil holde seg innenfor den nye tidsrammen.

GÅR GOD FOR ENIGHET: Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs mener det er gode utsikter for enighet i forhandlingene mellom SAS-pilotene og SAS. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Jeg blir ikke overrasket om de finner en løsning på det. De jobber mot den deadlinen de har, og jeg tror det må være helt spesielle grunner til å utsette på nytt, sier Elnæs til TV 2.

Han la til at det er bedre sjanser for at det ikke blir streik, enn at det faktisk blir det. Det begrunnet han i ringvirkningene av en potensiell streik.

– Det ville blitt veldig alvorlig for selskapet, og gjelder ikke bare dem internt. Passasjerene som blir påvirket kan ødelegge SAS sitt omdømme, sier han.

Streiken kan ramme opp mot 45.000 av SAS-passasjerene hver dag.

I tillegg står selskapet allerede overfor en rekke andre forhandlinger som bør landes for å komme på beina igjen, ifølge Elnæs.

Kaotisk reiseliv

Den siste tiden har dessuten bydd på flere utfordringer for de reisende. Flyteknikerstreik, passkrise og økende koronasmitte er blant dem.

Den pågående passkrisen var først ute med å gi reiseglade nordmenn høy puls. Lange ventetider og få ledige timebestillinger resulterte i at flere planlagte utenlandsreiser måtte se seg tapt.

Etterfulgt av streiken blant flyteknikerne. Den førte til at en rekke flyvninger ble kansellert, og ga frustrerte passasjerer over hele landet. Tirsdag 28. juni ble flyteknikerstreiken avsluttet.

Derav sikret en tvungen lønnsnemd i regi av arbeids- og inkluderingsministeren Marte Mjøs Persen (Ap) flere flyvninger tilbake i luften igjen.

Men det slutter ikke der. Samtidig som antall koronasmittede stiger i mange land, har EU-landene godkjent å forlenge bruken av koronapass med ett år til juni 2023.

Økningen av smittetallene har fått flere land til å revurdere å innføre koronarestriksjoner nok en gang.