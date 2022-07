Skal svømme Noregs lengste svømmetur: — Berre gøy

Knut Ivan Rasmussen tok fredag fatt på ein ekstrem svømmetur frå Oslo til Bergen. I løpet av omtrent fem veker skal han legge bak seg 700 kilometer i vatnet.

– Eg tenkte at det hadde vore artig å svømme frå Oslo til Bergen, sidan det er dei to største byane, seier Rasmussen.

Ideen har han hatt i over ti år.

– No er eg kome på ein stad i livet der eg har lyst til å realisere ting eg har tenkt på lenge, før det blir for seint, seier han.

– Eg har lyst til å leve livet og ikkje tenke på alt eg kunne ha gjort.

Lengste svømmeturen i Noreg

Om alt går etter planen, svømmer Rasmussen i land i Bergen i starten av august. Då har han gjennomført det som er den lengste svømmeturen i Noreg.

– Eg synest svømminga er gøy og meiningsfullt i seg sjølv. Det gir ein fridomskjensle.

For Rasmussen er det heilt greitt at heile sommarferien går til å «pushe» kroppen til det ekstreme.

– Det er berre gøy! Eg er ikkje vandt til å ha sommarferie, så dette er den lengste sommarferien på eg veit ikkje kor lenge, seier han.

EKSTREMT: Knut Ivan Rasmussen er glad i å gjennomføre ekstreme ting. Tidlegare har han svømt 37 timar i strekk. Foto: Odd Arne Hartvigsen/TV2

Han ser likevel ikkje vekk frå at det blir utfordrande.

– Sjølve svømminga i seg sjølv trur eg ikkje er så utfordrande. Litt sjølvsagt, men det er meir det med kroppen. Eg kjem til å bli så nedbrote etter kvart, at kroppen begynner å streike, seier Rasmussen.

Svømte 37 timar i strekk

Turen frå Oslo til Bergen er ikkje den første ekstreme turen Rasmussen har prøvd seg på. Tidlegare har han svømt 100 kilometer i eitt, utan å vere på land eller i båt.

– Det tok 37 timar, og var berre ein sjuandedel av dette. Det var ein veldig ekstrem ting, men dette er ekstremt på ein litt anna måte. Turen strekker seg ut i tid, og er meir som ein ekspedisjon, seier Rasmussen.

Denne gongen skal han ha pause i båt i løpet av turen. Han har med seg ein følgjebåt med eit mannskap på rundt 25 personar.

– Eg svømmer nokre timar her og nokre timar der, går på båten, kviler, et og søv, og så hopper eg ut på nøyaktig same stad som eg slapp, fortel Rasmussen.