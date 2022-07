Salah blir i Liverpool – skal ha fått rekordlønn

Sagaen er over: Mohamed Salah har forlenget avtalen med Liverpool.

Liverpool bekrefter nyheten i sine kanaler.

Klubben oppgir ikke varigheten, men skriver at det er en langtidskontrakt.

Ifølge britiske medier er det snakk om en treårsavtale.

– Dette er en god dag for alle. Det tar litt tid, tror jeg, å forlenge, men nå er alt klart og vi kan fokusere på det som er i vente, sier Salah til klubbens nettsider.

30-åringen hadde bare ett år igjen av kontrakten med Merseyside-klubben.

I lang tid er det blitt spekulert på hvorvidt han ville dra gratis etter neste sesong. Liverpool skal ha vært motvillig til å bryte klubbens lønnsstruktur. Salah sa på sin side i vinter at han «ikke ba om noe sykt».

Ifølge The Athletic og The Times gjør den nye kontrakten ham til tidenes best betalte Liverpool-spiller. Etter sigende får egypteren 350.000 pund i uken, rundt 4,2 millioner kroner.

Han skal hele tiden ha ønsket å bli på Anfield, men ønsket seg en avtale som gjenspeilet hans status som en av verdens beste spillere, skriver The Athletic.

I pressemeldingen trekker Salah frem jakten på trofeer som en viktig faktor.



– Jeg mener at vi er i en god posisjon til å være med i kampen om alt. Vi har hentet nye spillere også. Vi må bare fortsette å jobbe hardt, være positive og gå for alt igjen, sier stjernespilleren til klubbens nettsider.

Egypteren er blitt Liverpools toppscorer hver sesong i Premier League siden han ble hentet fra Roma sommeren 2017.

Den kommende sesongen er det utskiftninger i Liverpools angrepsrekke: Sadio Mané har gått til Bayern München, mens Darwin Núñez er blitt hentet fra Benfica.