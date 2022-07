Hovland ble grillet om kontroversiell satsing: – Jeg har ingen interesse av å spille for folkene der borte

Golfstjernen Viktor Hovland er på plass i Norge, der han fredag deltok på en veldedighetsturnering.

– Det var kjempehyggelig, og det var kult å stille opp for en god venn og for en god sak, sier Hovland.

Men i møtet med pressen etter turneringene gikk spørsmålene kjapt over til å handle om den omstridte og kontroversielle nysatsingen «Liv Tour».

Satsingen er kontroversiell siden den er økonomisk støttet av den saudiarabiske staten. Arrangøren lokker med vanvittige premiepenger – og flere golfentusiaster frykter nå at den tradisjonsrike PGA-touren skal utvannes.

Viktor Hovland har tidligere vært klar på at han ikke har noen planer om å skifte beite. Og det gjentok han krystallklart i møtet med norsk presse etter veldedighetsturneringen.

– Sannheten er at jeg ikke har noen planer om å spille der, fastslår Viktor Hovland på spørsmål fra NRK.

– Jeg har tatt tydelig standpunkt

Statskanalens reporter viste til at blant annet deres sportskommentator, Jan Petter Saltvedt, kunne ønsket seg et tydeligere standpunkt fra Norges største golfstjerne.

Det får Hovland til å stusse.

– Jeg vil si at jeg har tatt et ganske tydelig standpunkt, sier Hovland.

– Tar du avstand fra LIV?, fulgte NRK opp med.

– Jeg gjør jo det når jeg ikke fortsetter å spille PGA-touren. Jeg føler ikke at jeg trenger å skrive et essay hver gang jeg tar en beslutning. Jeg spiller i PGA-touren og har planer om å gjøre det i framtida, sier Hovland.

På spørsmål om hva han mener om folkene bak LIV Tour, Saudi-Arabia, er 24-åringen også tydelig.

– Det er ikke ideelt. Det er ikke folkene jeg ønsker å spille for, sier han.

– Mye sjuk som skjer om dagen

Samtidig mener golfesset at saken er mer problematisk enn enkelte i media gir inntrykk av:

– Jeg har ingen interesse av å spille for folkene der borte, men samtidig er det ikke slik at de er badboys og vi er godguys. Det er nok litt mer nyansert enn det, sier Hovland.

Han utdyper:

– PGA-touren har mye business i Kina, det er tydeligvis helt greit. Og mange av sponsorene i PGA-touren investerer mye penger i Saudi-Arabia. Det er penger som ender hos spillerne, sier Hovland.

Selv er han ganske fersk i golfsirkuset. Samtidig har han sterke følelser for PGA-touren. Nå håper han at den har en framtid til tross for trusselen fra andre steder.

– Jeg håper jo det, men det er så mye sjukt som skjer om dagen. For meg handler det litt om at folk er i ulike epoker av livet sitt. Jeg bryr meg om historien og har lyst å spille mot de beste i verden og på de historiske stedene, mens andre kanskje er« over toppen» og har andre prioriteringer, sier Hovland til TV 2.



Lukker ikke døra helt

Selv om han er krystallklar på at han ønsker å spille i PGA-touren framover, låser han ikke døren helt. Nordmannen er tydelig på at han ønsker å spille mot de aller beste.

– Dette blir siste spørsmål om den ligaen, sier han innledningsvis til NRKs reporter, tydelig lei av å snakke om temaet.



Så fullfører Norges største golfstjerne:



– Jeg må jo begynne å tenke litt om alle de beste begynner i den ligaen. Jeg har jo lyst å vise meg selv som en golfspiller, og har lyst til å konkurrere mot de beste. Da er det en mulighet om det skjer, men jeg tror og håper at vi ikke kommer til å gå den veien, sier Hovland.