Det er kun Norge og Nord-Korea igjen nå

I 2014 var det mange som jublet for at boksing endelig skulle være lov her til lands.

Cecilia Brækhus skulle endelig få «komme hjem» for å vise seg frem for «sitt publikum».

Politikerne flokket seg rundt henne og statsminister Erna Solberg holdt til og med beltene foran alle fotografer som ville se, midt i bokseringen.

Endelig var det lov med knockout-idrett i Norge.

Vi har siden den gang hatt flere titalls boksestevner med utmerket gjennomføring og våre utøvere har fått den staslige opplevelsen av å få gå «hjemme».

Men det er ikke alle forunt.

I 2014 var det noen som ble glemt. Noen vil hevde at de ble blokkert, men hva som er sannheten vet bare de som satt på kontorene og tok disse avgjørelsene.

3 minutter

Det ble satt en begrensning på 3 minutters rundetid og 36 minutter total kamptid.

Dette gjorde at boksing, thaiboksing, kickboksing og alle andre stående kampsporter kunne forholde seg til både amatør og proff.

Men ikke MMA. MMA har forøvrig 5 minutters runder og total kamptid på 25minutter.

Siden nittitallet har Norge hatt utøvere helt i verdenstoppen. Joachim «Hellboy» Hansen er verdenskjent i Asia og resten av MMA verden, I Norge vet ingen hvem han er.

Vi har flere. Jon Olav Einemo, Simeon Thoresen, Thomas Hytten og flere andre, som har i åreveis kjempet mot de beste utøverene verden har å by på.

Nå står en ny generasjon på trappene til å legge opp, delvis fordi det er umulig å få hverdagen til å gå rundt, når man ikke kan gå her hjemme.

Emil Meek, Jack Hermansson (Joda, vi har stjålet han fra Sverige, men allikevel) Ole Magnor, Ivana Siric, Marthin Hamlet og Kenneth Bergh er allerede godt igang med sine proffkarrierer og har ikke altfor mange år igjen.

Sitt eget publikum

Så hvor mye lenger må vi utsette prosessen? Det er kun oss og Nord-Korea igjen.

Fortjener ikke disse, som Cecilia Brækhus, å få gå kamp hjemme foran sitt publikum?

Isåfall, så vil jeg gjerne ha svar på HVORFOR de ikke fortjener det. MMA er en delvis mytisk sport for de som ikke følger den.

'Det kan omtales som vold, hanekamp, ingen regler, dødelig og ekstremt farlig. Vold er det ikke. Vold krever et offer og her går begge utøverne inn i buret og skal kjempe om å bli vinneren, helt frivillig.

Kan det være brutalt? Absolutt. Men jeg har også sett fall i både alpinbakker og hoppbakker, motorsportkræsjer og hockeytaklinger som jeg syns er mye mer brutalt enn MMA.

Det er heller ingen hanekamp.

Dette er de beste atletene innenfor all verdens kampsporter som skal måle krefter mot hverandre for å finne ut hvilken kampsport og hvilken utøver som er best.

Det er på mange måter den ultimate testen av et menneskes grenser og evner.

Dette er også motivasjonen for mange av MMA-Utøverne.

Mount Everest

For andre mennesker kan det være å klatre Mount Evrest eller K2, som også innebærer risiko.

MMA er også tungt regulert og det kommer stadig nye regler som skal beskytte utøvernes helse både hva angår kampteknikker, karantener og generelle omstendigheter.

MMA er heller ikke blandt de mest skadeutsatte når det kommer til permanente skader. Joda, skader som brudd, kutt og muskelskader kommer frem i ganske stor grad.

Det er også veldig få dødsfall forbundet med MMA og de få tilfellene som er, er i utgangspunktet knyttet til vektkutt-relaterte hendelser eller usanksjonerte stevner.

En annen myte at utøvere blir «slått helseløse på bakken» «slår noen som ligger nede».

Her er det spesiell mangel på forståelse av hvordan idretten fungerer. Den som ligger på bakken kan være minst like farlig som personen som ligger på toppen.

Begge er i en aktiv kampposisjon, og hadde det vært tilfelle at noen «blir slått helseløse på bakken» så er kampen stoppet for lenge siden.

Sverige

Det finnes ingen medisinske årsaker til å holde MMA utenfor. Det var argumentet man fikk bruke i Sverige, for å få profesjonell MMA legalisert.

Det argumentet virker av en eller annen grunn å ikke være godt nok i Norge. Så hva er problemet?

Undertegnede tror at hovedårsaken er mangelen på kunnskap og dialog med idretten og utøverne.

Det er nok få som filosoferer over idrettene som er her fra før, når de ser på MMA.

Vi har folk som hopper på to planker, for å så fly nedover en bakke, noen titalls meter over bakken. Vi har dem som bruker planker med stålkanter til å fare ned en isbakke i over 100 kilometer i timen.

Man kan kjøre i 200km/t gjennom trange skogsveier, som man i det «vanlige» liv ville bli buret inne for.

På vei inn i OL

Ironien i det hele, er at alle deler av MMA er allerede lov, det er bare kombinasjonen som ikke er det.

Det er som at man skulle nektet svømmere å delta i medley, eller friidrettsutøvere å delta i tikamp.

MMA er forøvrig på vei inn i IOC og skal prøves ut som idrett om noen år.

Heldigvis er Amatør-MMA snart i gang. Da mangler proffene bare to minutter på klokka. For det er det som stopper det nå.

Den lovfestede rundetiden i knockoutloven. Det er det største hinderet man opplever for øyeblikket.

To minutter. To minutter som holder oss i samme gruppe som Nord-Korea.

Det er på tide at smak og behag tar en plass i baksetet og at utøverne går først.

Helsefremmende

Jeg ser APs representant Åse Kristin Ask Bakke si at MMA ikke er helsefremmende.

Det er en sannhet med modifikasjoner, for det er ingen som sier det er sunt å bli slått i hodet.

Jeg vil heller påstå at det er helsefremmende. For dere som satt kaffen i halsen nå, prøv å følg nøye med.

Når det kommer til å plukke opp de med to venstreføtter hvor hverken langrennski eller fotball fungerer er MMA eksepsjonellt bra.

De med for stort ego får det justert ukentlig, de med dårlig selvtilitt får bedre selvtilitt og mestringsfølelse.

De med dårlige holdninger og mangel på respekt får også justert inn den negative adferden.

Det er ekstremt god trening og du vil kunne være i en eksepsjonell fysisk form. Dette er noe alle som har vært på matta vet og vil kunne snakke i timesvis om.

MMA-trenere er også gode læremestere når det kommer til å håndtere livets utfordringer.

Livet byr på motgang og medgang, men kampsport generelt lærer deg å kjempe gjennom det verste. Det er også et stort fokus på godt kosthold, mental helse, verdighet, respekt og god kultur.

Ugress

Men dette vet man ikke om man ikke er en del av det. Undertegnede har aldri blitt tatt så godt imot, som min første gang på et kampsportsenter.

Der alle behandler hverandre med respekt på tvers av kjønn, hudfarge og religion.

Det er et sted der mennesker kommer sammen som en familie.

Er det noe ugress inni der? Absolutt. Men det gjelder alle idretter.

De profesjonelle som har trent i årevis blir fortsatt holdt utenfor.

For hva? Jeg klarer ikke svare på det spørsmålet, så jeg håper noen kan fortelle meg det snart.

Det finnes rett og slett ikke noen gode årsaker eller argumenter til å holde MMA utenfor lenger.

Det er tomt for unnskyldninger.

Nå er det på tide at vi gjør denne endringen, så vi ikke går glipp av flere generasjoner med fantastiske utøvere.

