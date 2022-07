Spår kaos på spektakulær Tour-etappe

Sykkelfeltet skal over Storebæltbroen før det blir spurt i Nyborg.

Tour de France: Se 2. etappe fra kl. 12

Den andre etappen i Tour de France har vært snakket om i lang tid. Mest på grunn av avslutningen. Rytterne skal over den 18 km lange og vindutsatte Storebæltbroen før det er målgang i Nyborg.

Med sidevind kan feltet bli sprengt i tusen biter. De første værmeldingene sa at rytterne kom til å møte motvind over den spektakulære broen. Nå kan en marginal vindendring skape drama:

Ifølge dansk TV 2 sier noen prognoser at vinden kan snu noe i sør, som øker sjansene for at det blir kjørt i sidevind.

TV 2s eksperter tror det vil bli et voldsomt kjør langs kysten på vei mot broen og på de smale veiene etter broen.

BERYKTET: Denne broen skal rytterne over lørdag. Foto: JENS NOERGAARD LARSEN

Spesielt to skarpe svinger under en jernbanebro som fører rytterne inn på Hjejlevej kan bli avgjørende. Spurtlag som ikke sitter godt plassert her vil få det svært tøft med å avansere de siste kilometerne.

– Det er klassisk første uke i Tour de France hvor alt står på spill, alle spurtere er friske og raske og alle vet at de må sitte foran i feltet. Det kommer til å bli et helt vanvittig kjør og et vanvittig nervøst felt, for det er så mye på spill, sier TV 2-ekspert Magnus Drivenes.

– Hvis det er motvind på broen og det kommer et samlet felt over, vil de bruke hele veibanen. Så vil det bli et spurtopptrekk inn i den svingen som kommer med tre kilometer til mål. Er man ikke topp 20 der er man ferdig. Det blir utrolig viktig med sterke lagkamerater som kan holde lenge i motvinden, analyserer Drivenes.

NERVØS AVSLUTNING: Det blir en kamp for å ligge i front inn i de to krappe svingene tre kilometer før mål.

Motvind over broen betyr også at det er store muligheter for sidevind på strekningen Kalundborg-Korsør.

– Hvis det er sterk nok sidevind kommer det til å bli satt høy fart. Det er nesten litt sånn at angrep er det beste forsvar, sier Drivenes.

Kurt Asle Arvesen vil ikke utelukke at vi kan se et lignende scenario som på den første etappen i 2021-utgaven av Tour de France. Da så det ut som en slagmark etter flere store velt.

– Det blir dramatikk på dagens etappe fra start. Finalen er utrolig hektisk. Der kan det bli velt. 176 menn fulle av energi i sin beste form, sier Arvesen.

Rytterne er forberedt på kaos.

– Jeg tror dessverre vi må forberede oss på å se en del lignende situasjoner som i 1. etappe i fjor. Det blir veldig mye stress, sier Michael Mørkøv.

Spurtopptrekkeren til Fabio Jakobsen sier Storebæltbroen i motvind vil tappe rytterne for krefter.

– Den er tøff. Det går faktisk mye oppover, det er noen prosenter opp. Jeg tror det siste stykket inn mot broen blir avgjørende. Det er mange små veier og trange passasjer, sier Mørkøv.

Det er nemlig ikke bare spurtlagene som vil posisjonere seg på broen. Lagene til sammenlagtrytterne vil også ha kapteinene sine frem i feltet.

– Det blir helt sikkert en nervøs etappe, om det så skjer før Storebælt eller på broen. Det er en etappe alle lag har kikket på og lagt en plan for, sier Jakob Fuglsang.

