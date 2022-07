Flere europeiske land godtar utgåtte norske pass

Tidligere i juni ba justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) de andre EU-landene godta at norske borgere kunne legitimere seg med utgåtte norske pass.

Henvendelsen kom etter at passprodusenten har hatt store problemer med å levere, og mange nordmenn har opplevd at de ikke får pass til sommerferien.

Anbefaler direktefly

Ordningen innebærer at personer over 16 år kan legitimere seg med pass som er utgått mindre enn tre år før innreise.

Barn under 16 år kan legitimere seg med pass som er utløpt for mindre enn et år siden.

Ordningen gjelder for reiser til Tyskland, Island, Estland og Portugal, og gjelder fram til 31. desember 2022.

– Det er viktig å være klar over at det er en risiko forbundet med å reise til utlandet uten vanlig gyldig legitimasjon. Det er ingen garanti for at myndighetenes informasjon om ordningen når ut til alle transportører og reiselivsaktører. Norske myndigheter anbefaler derfor at de som reiser til disse landene med utløpte pass reiser med direkteflygning fra Norge, sier justis- og beredskapsministere Emilie Enger Mehl (Sp).

– Sjekk reiserådene

Mehl understreker også at enkelte land nå innfører nye koronaregler, og anbefaler alle å sjekke reiseråd for de stedene de skal reise.

– Vi håper nå også at flest mulig vil klare å skaffe seg nye reisedokumenter før de skal utenlands. Leveringstiden for nasjonalt ID-kort er på knappe to uker, og det vil bli flere ledige timer på pass-og ID-kontorene utover sommeren og høsten, sier Mehl.