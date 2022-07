I dag skrus prisene opp – så mye dyrere ble handleturen

Fredag steg matvareprisene enda en gang, etter en allerede sjelden høy oppgang på 4,5 prosent fra januar til februar.

– Prisøkningen vi ser nå er ellevill og høyere enn hva vi er vant til. Det er tydelig at det blir ekstra viktig å planlegge dagligvarehandelen fremover, sier forbrukerøkonom i Storebrand, Cecilie Tvetenstrand.

Fredag undersøkte TV 2 før- og etter-prisene på et tilfeldig utvalg matvarer hos Kiwi, Rema 1000 og Coop Extra.

Prishopp

Samtlige av matvarebutikkene som ble sjekket hadde en markant prisøkning på mange varer, og det meste har blitt et par kroner dyrere.

Det gir merkbare konsekvenser for lommeboka.

Hos Kiwi har dijonsennep fra merket Maille økt fra 21,8 kroner i juni til 34,9 kroner i juli – en forskjell på over 13 kroner.

425 gram kyllingfilet fra Prior har blitt 11,5 kroner dyrere, mens en sekspakning med økologiske egg har gått opp 5,5 kroner.

Kiwi Matvare Pris i juni Pris i juli Kokt skinke 110g Gilde 24,20 kr 27,90 kr Pepsi Max 1,5l 23,90 kr 31,90 kr Dijon sennep 380g Maille 21,80 kr 34,90 kr Pizzasaus original 180g Peppes 11,90 kr 14,90 kr Mozarella revet 220g Apetina 35,40 kr 37,40 kr Cottage cheese mager 400g Tine 22,30 kr 27,90 kr Økologiske egg 6 stk Prior 21,40 kr 26,90 kr Chorizo 100g Grilstad 32,40 kr 34,90 kr Spekeskinke Lev litt lettere 100g 38,90 kr 43,90 kr Kylling salatkjøtt spiseklar 200g Prior 39,90 kr 47,40 kr Trønderfår 100g Grilstad 34,40 kr 37,90 kr Kylllingfilet 425g Prior 63,40 kr 74,90 kr Kalkunfilet naturell 110g Prior 26,90 kr 31,90 kr Skummet kulturmelk 1l Tine 19,80 kr 21,90 kr

Handlelisten hos Kiwi kostet 416,6 kroner i juni og 494,6 kroner i juli. Dermed blir sluttsummen på kvitteringen 78 kroner dyrere i juli enn den var i juni.

ØKT PRIS: Denne pakken med egg, som nå koster 26,90 kroner hos Kiwi, kostet 5,5 kroner mindre i juni. Foto: Frida Daae Hessen / TV 2

Stein Rømmerud fra Norgesgruppen, som eier Kiwi, skriver i en e-post til TV 2 at de har mottatt uvanlig store prisøkninger fra leverandørene.

– Det skyldes økte råvarepriser, transportkostnader, emballasjepriser og energipriser. Vi har analysert økningene for å avdekke eventuelle forsøk fra leverandørene på å øke marginene, og vi har forhandlet hardt for å holde økningene lavest mulig, forteller Rømmerud.

Se prisene hos Rema 1000 og Coop Extra lenger ned i saken.

– Tøff totalpakke

Forbrukerøkonom i Storebrand, Cecilie Tvetenstrand, forteller at en gjennomsnittlig familie har måttet betale omtrent 3500 kroner mer for mat fra desember til i dag.

Øker prisene med ytterligere fem prosent fredag vil en gjennomsnittlig familie måtte legge inn omtrent 1200 kroner ekstra i måneden i matbudsjettet fremover.

– Vi må huske på at økte matvarepriser kommer i tillegg til strøm, drivstoff og høyere renter. Totalpakken vil oppleves som veldig tøff for flere, sier Tvetenstrand.

Forbrukerøkonomen råder til å gå gjennom økonomien før sommerferien, slik at man ikke risikerer å starte i minus til høsten.

KUTT UTGIFTER: Forbrujerøkonomen sier man er nødt til å prioritere hardere i tiden som kommer. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Legg lånet inn i en lånekalkulator og sjekk hvilke konsekvenser renteøkningen får for din økonomi. Kutt ut unødvendige strømmetjenester og andre unødvendige utgifter.

– Man er rett og slett nødt til å prioritere hardere, sier Tvetenstrand.

Enda større økning

Også Rema 1000 har oppjustert de fleste prisene, selv om TV 2 her fant flere varer som ikke har økt i pris.

Blant varene som er ventet å stige mest, er kjøtt. Grillpølser, som i juni kostet 39,90 kroner, hadde økt til 41,80 kroner.

Kjøttkaker fra Gilde økte fra 84,40 kroner til 87,80 kroner.

Rema 1000 Matvare Pris i juni Pris i juli Aioli 250g Rema 1000 15,00 kr 16,40 kr Grønn pesto 190 g Rema 1000 18,40 kr 19,00 kr Grillpølse 600g Gilde 39,90 kr 41,80 kr Store Lomper Ola-lompa 290g 15,50 kr 17,60 kr Sprøstekt løk 100g Prima 7,30 kr 8,50 kr Chevre 180g En verden av oster 19,90 kr (kampanje) 47,60 kr Snarkokt risengrøt 148g Toro 24,40 kr 25,90 kr Skyr aktiv skogsbær pose 125g 17,90 kr 18,40 kr Kjøttkaker 800g Gilde 84,40 kr 87,80 kr Egg frittgående 12 M/L 756g Prior 19,90 kr (kampanje) 42,90 kr Lettmelk 1l Tine 18,30 kr 19,90 kr Rislunsj med bringebær/rips 10,90 kr 11,40 kr Cottage cheese mager 400g 24,20 kr 29,40 kr Kims Mexican Fiesta 200g 25,90 kr 28,70 kr Q-lettrømme 300g 16,30 kr 18,50 kr

Totalprisen for handlelisten ble 75,6 kroner dyrere – fra 358,2 kroner i juni, til 433,8 kroner i juli. Det er medberegnet egg og chevre som hadde kampanjepris i juni.

Grunnet pandemi og krigen i Ukraina er det bare noen få varer som ikke øker i pris, ifølge pressetalsperson for Rema 1000 Hege Rognlien.

PRISHOPP: Kjøttkakene, som nå koster 87,80 kroner, kostet 84,40 kroner i juni. Foto: Frida Daae Hessen / TV 2

– Sigaretter er et eksempel på en kategori som stort sett ikke øker, og eddik er et eksempel på en råvare som faller, men disse eksemplene finnes det svært få av, sier Rognlien.

Hun forteller at årets andre økning er større enn i februar, som lå på 4,5 prosent ifølge SSB.

– Den absolutt største delen av våre kostnader er varekostnaden, så når leverandørene øker prisen til oss vil det også påvirke det kunden betaler.

Ekspertens tips: – Ikke gjør denne tabben i butikken nå, se video:

Økte minst

Blant de tre butikkene er det Coop Extra som samlet sett får handlelisten som har steget minst i pris.

Her har prisen for en pakke med 400 gram kyllingfilet i biter økt fra 65,90 kroner til 75,20 kroner – en økning på over ni kroner.

Prisen på stjernebacon har hoppet opp seks kroner, fra 23,90 kroner til 29,90 kroner.

Coop Extra Matvare Pris i juni Pris i juli Egg frittgående 18pk Coop 34,90 kr 41,90 kr Kokt skinke 110g Gilde 24,20 kr 28,00 kr Kalkunfilet naturell 110g Prior 26,90 kr 34,90 kr Mager skinkeost tube Kavli 29,90 kr 31,90 kr Ketchup uten sukker 510 g Idun 8,90 kr 14,20 kr Rødløk strømpe 400g 19,90 kr 20,50 kr Frukt müsli 700g Axa 29,90 kr 32,60 kr Avokado modnet 2pk 19,90 kr 30,80 kr Q-drømmelett 5% 300 g 15,90 kr 17,00 kr Tortilla fullkorn L 6 stk Old el Paso 26,90 kr 29,60 kr Lettmelk 0,5% 1l Tine 17,40 kr 19,60 kr Kyllingfilet i biter 400g Coop 65,90 kr 75,20 kr Brelett 540g 28,90 kr 33,00 kr Stjernebacon 120g Gilde 23,90 kr 29,90 kr

Coop Extra var den butikken som totalt sett hadde økt minst blant de utvalgte varene, og prislappen som endte på 373,4 kroner i juni landet på 439,1 kroner i juli – 65 kroner over.

– Leverandørene har varslet store prisøkninger inn til oss i flere omganger, og det vil bli synlig økning i prisene på de fleste varer, sier Knut Lutnæs, senior kommunikasjonsrådgiver i Coop.

Han sier kjeden forsøke rå begrense prisøkningen gjennom tøffe forhandlinger.

ØKTE MEST: Coop Extra var den butikken som hadde høyest prisøkning totalt sett, blant de tilfeldige matvarene som ble sjekket. Foto: Frida Daae Hessen / TV 2

– I en situasjon hvor prisene øker på en rekke produkter og tjenester skal Coop, på vegne av våre 2 millioner medeiere, ta ansvar for å holde prisene på dagligvarer nede, sier Lutnæs.

– Vi jobber systematisk med å utfordre prisøkninger fra leverandørene som vi ikke finner begrunnelse for.