Farlig nær tropevarmerekord

De siste syv dagene har det vært tropevarme syv dager i strekk her til lands. Vi var dermed svært nær å knuse en 53 år gammel rekord.

Meteorologisk institutt melder fredag at det har vært tropevarme, altså 30 grader eller mer, et eller annet sted i Norge – i syv dager i strekk.

De siste 65 årene har vi bare hatt én så lang periode med tropedager i juni, opplyser meteorene.

Den rekorden er fra juni 1969, da det ble registrert ni tropedager på rad.

Men nå rakk vi altså bare syv tropedager, før vi bladde om på kalenderen til juli.

Het natt

Syns du det var for varmt til å sove i natt? Da var du var trolig ikke alene.

Både Oslo, Snåsa og Brønnøysund hadde tropenatt natt til fredag. For Oslo og Trøndelags del var dette årets første.

Men nå har styrtregnet og en kaldere værtype tatt over på Østlandet, mens det er fare for styrtregn i deler av Nord-Troms og Finnmark fra i ettermiddag og natt til lørdag.

PARAPLYEN KLAR: Det varslede styrtregnet er i gang på Østlandet. Foto: Beate Oma Dahle/ NTB

– Denne ustabile sommeren vi har i år ser ut til å fortsette, sier vakthavende meteorolog Roar Teigen i Storm til TV 2.

Også neste uke melder meteorologene at det kommer til å regne en god del i det meste av landet - men ikke hele tiden.

Meteorologene opplyser at den varme luften, som kan gi over 30 grader, er på vei oppover Nord-Norge og inn i Russland. Dermed er det i Troms og Finnmark det er størst mulighet for tropenatt i helga.

HOPP I HAVET: I Bergen var det mange som tok en avkjølende dukkert i det rekordvarme været denne uken. Foto: Erik Teige / TV 2

Flere steder i landet kan oppleve at det blir 10-15 grader kjøligere neste uke, enn det vi har hatt denne uken.

Første på 50 år

Mens vi må tåle øsende regn og kjøligere temperaturer, får vi suge på varmerekord-karamellen en stund.

For de siste dagene har varmerekorder stått for fall en rekke steder i landet.

NYTER: Tirsdag ble det satt varmerekord i Tromsø med hele 29,7 grader. Foto: Daniel Fosseng / TV 2

Både i Nordland, Troms og Finnmark har satt rekorder. Meteorologene melder at hele åtte steder er det målt temperaturer over 30 grader, og flere steder har kunnet skilte med tropenetter.

Blant annet i Bodø var tropenatt natt til onsdag, den første på 50 år.

Siden 1957 har tropevarme i Nordland i juni skjedd ni ganger. I Troms og Finnmark er tallet åtte, ifølge Yr.