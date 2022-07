Her skal neste sesong av «Kompani Lauritzen» spilles inn

I vår ble den tredje sesongen av realityprogrammet Kompani Lauritzen ferdig, og det var Emilie Enger Mehl som stakk av med seieren.

Det har vært mange spekulasjoner rundt hvor den fjerde sesongen skal spilles inn, og nå er detaljene klare.

Sammen med Dag Otto Lauritzen og Kristian Ødegård skal 14 kjendiser nok en gang konkurrere i Åndalsnes.

– Jeg er veldig glad for å kunne bekrefte at vi igjen har valgt vakre Åndalsnes som innspillingssted for Kompani Lauritzen, sier programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen.

Det er Setnesmoen leir der deltakerne skal konkurrere på TV-skjermen etter nyåret.

– Vi ser frem til at 14 nye kjendiser inntar Setnesmoen i slutten av august, sier Haldorsen.