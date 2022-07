Da jeg så hva barna skrev i sosiale medier etter Oslo-skytingen, ble jeg bekymret

Masseskytingen i Oslo har rystet ikke bare den norske befolkningen, men en hel verden.

Som SoMe-ansvarlig i TV 2 ser jeg mange stygge kommentarer som florerer i kommentarfeltene våre.

De fleste blir heldigvis skjult automatisk slik at våre følgere ikke ser dem. Men vi som moderer dem, får ikke unngått kommentarene.

Kall det en yrkesskade, men det er knapt noe som sjokkerer meg lenger.

Alvorlige drapstrusler, rasisme, hets og angrep – jeg er blitt vant til det meste.

Men en trend jeg ser nå er kommentarene som florerer på TikTok blant unge.

Der deles det videoer av skeive som feirer menneskeretten de har; å elske dem de vil.

Skjermbilde fra den aktuelle videoen

Så er det andre videoer som ikke er så hyggelige.

De videoene som beviser det store samfunnsproblemet vi står overfor; hets mot homofile.

En video TV 2 nylig ble tilsendt, viser kvinner som angivelig ble hetset på en restaurant i en norsk by, fordi de feiret Pride.

Den unge mannen i videoen retter hånda mot jentene som sitter med Pride-flagg, gjør skytebevegelser med hendene og sier: «Boom».

Videoen i seg selv er trist. Som alle andre går jeg i kommentarfeltet for å se hva folk sier.

Det som dukker opp er bekymringsverdig, kommentar på kommentar med: «W MANS», «Legende», «Ytringsfrihet», «King», «My guy», «Respekt», «Helt riktig», «Han svarte for oss alle»...



Listen fortsetter.

Og det er ikke bare noen få kommentarer. Det gjelder hovedvekten av kommentarfeltet. Et kommentarfelt med over 2000 kommentarer i skrivende stund. «W» og «W MANS» betyr «win» eller «winning», hvis det ikke var tydelig.

Dette er altså en måte å uttrykke støtte. Jeg går deretter inn på profilene.

Skjermbilde fra den aktuelle videoen

De fleste er anonyme, selvsagt. Men ikke alle. Jeg ser fort at alderen på de fleste kommentarene er nokså lav.

10-11-åringer.

10-11-åringer som mente denne mannen hadde rett i det han gjorde.

Og da undres jeg ... Hvor er foreldrene? Er det ingen som følger med på hva egne barn gjør lenger? Hvem lærte disse barna at dette er greit å skrive?

Jeg er ikke forelder selv, men jeg bruker sosiale medier døgnet rundt og med det utgangspunktet vil jeg gi noen råd til foreldre.

Her er mine tips:

1. Det er 13-årsgrense på TikTok. Skal din sønn eller datter under 13 år være der, så bør du ha på foreldrekontroll. Da kan du følge med på hva barnet ditt får opp på mobilen, og hva hen kommenterer. Det gjelder de aller fleste plattformer.

2. Følg med på hva som trender i sosiale medier. Jeg forstår at eldre generasjoner kanskje ikke har samme forståelse for teknologi, men det er verdt å lære seg. Du hadde ikke sendt din 10 år gamle sønn eller datter på en overnatting hvis du ikke visste hvem, hva, hvor eller når. Det samme bør gjelde for internettbruk.

3. Snakk med barnet ditt om nettvett. Jeg er vokst opp med nettvett-kurs på skolen som viste konsekvensene av hva som skjer når du er på nett. Det skremte både meg og alle mine venner. «Det du skriver på nett, blir der for alltid. Selv om du sletter». Det kan tolkes som at dagens barn ikke får samme opplæring? Men den regla gjelder fortsatt, hvis det skulle være noen tvil.

Barna ser kanskje ikke på dette som alvorlig. Jeg håper at foreldrene deres kan lære dem at det er det. Det er faktisk så alvorlig at de kan få fengsel hadde de vært over den kriminelle lavalderen i Norge.

Og til dere andre som ikke har barn, men som ser noe lignende: meld det til politiet.

Ta ansvar og si ifra.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no