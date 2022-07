Dropp cervezaen i sommer

Når foreldre er brisne allerede på flyet lover det ikke godt for barnas sommerferien.

Starter du ferien med noen øl på Gardermoen på vei til Syden med familien? Er svaret ja, er du ikke alene om det. For hele én av tre har dessverre sett brisne foreldre sammen med barn i flyet på vei til ferie.

Tallene er fra en fersk undersøkelse gjort av Respons Analyse på vegne av oss i alkovettorganisasjonen Av-og-til. Det er i ferier og spesielt på sommeren at vi drikker mest alkohol. Og for mange starter drikkinga allerede på flyplassen, selv om det er barn med i reisefølget.

AV-OG-TIL: Generalsekretær, Ragnhild Kaski Foto: Av-og-til

Denne sommeren blir den travleste på lang tid på norske flyplasser.



Det er grunn til å frykte at høy utfart og kansellerte fly er dårlig nytt for barna til reiseklare nordmenn.



Mer venting på flyplasser betyr også mer alkohol for mange. Det kan gi en vond start på ferien for barna.

For mange barn betyr sommerferie også ubehagelige minner som følge av voksnes alkoholbruk. At foreldre er brisne allerede på flyet lover ikke godt for resten av ferien.

Ekstra sårbart i «syden»

Etter flere år med Norgesferie er det nå mange barn som skal til utlandet for første gang.



Forventningene er høye både hos voksne og barn. Samtidig kan sydenferien være en ekstra sårbar situasjon for barna.



Man er langt borte hjemmefra, i en fremmed kultur med et ukjent språk. Sikkerhetsnettet er igjen hjemme i Norge.

I de fleste ferieland er også alkohol både langt billigere og mer tilgjengelig enn i Norge.

Det er nok mange som slipper hemningene litt når man er på ferie. Man begynner kanskje å drikke tidligere på dagen, og i andre situasjoner enn ellers. Da kan det fort bli for mye.

Stopp før du er brisen

Sydenferien er unntakstilstand i mange familier, barna får være oppe lenger og de får med seg mer av det som skjer.

Da er det greit å være ekstra bevissthet på hvor mye alkohol man drikker på ferie med barn.

På sydenferie er det også fort gjort å treffe på berusede voksne, enten det er på restaurant eller ved badebassenget.

Snakk gjerne med barna om alkohol og hva det er på forhånd, og ha foreldreradaren på.

Dersom det drikkes på en måte som barnet synes er ubehagelig, er det ditt ansvar å ta barnet vekk fra situasjonen.

Barn merker at vi har drukket mye tidligere enn vi tror.

Etter noen glass alkohol kan det være vanskelig å bedømme hvordan vi oppfattes, og når barna synes at stemningen går fra å være hyggelig til å bli ubehagelig.

Du ler litt høyere, du klemmer litt hardere, du snakker litt mer.

Effekter av alkohol voksne synes er morsomme, er nok til å gjøre et barn urolig. For hvorfor er pappa, bestemor eller tante plutselig annerledes?

Vårt råd er derfor: Slutt å drikke før du kjenner deg brisen, for da har barna antagelig merket det for lenge siden.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no