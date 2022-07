Helsevesenet ber om pensjonist-hjelp igjen

– Vi hadde veldig god erfaring med pensjonert helsepersonell under pandemi-årene, de har vanligvis god og lang erfaring, og dermed også viktig kompetanse, sier helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli i Trondheim kommune til TV 2.

Mange i Trondheim opplevde at velvoksne sykepleiere satte vaksiner på dem gjennom de to pandemi-årene. Nå trengs de, nok engang.

Mister ikke pensjonen

Mange var de som «våknet» fra pensjonist-tilværelsen sin de to foregående årene. Direktøren i Trondheim vet ikke nøyaktig hvor mange, men de reddet mang en kabal.

– De som melder seg til tjeneste får beholde hele pensjonen sin, uten trekk for ekstra jobbing, sier Dehli.

PENSJONISTENE TRENGS: Det holder ikke bare med de faste ansatte nå når Koronasituasjonen igjen eskaleres. Foto: Heidi Venæs/TV 2

En statlig forordning gjør det mulig for pensjonistene å ta arbeid i helsetjenesten uten pensjonsavkortning fram til 1. september.

– Vi trenger også folk i de ordinære helsetjenestene, ikke bare på vaksine-stasjonene, sier direktøren, som – i likhet med mange ledere innenfor helsesektoren – ser at det mangler fagfolk i foruroligende grad.

Fjerde vaksine tilbys

På grunn av den økende koronaforekomsten i landet åpnes det nå for en fjerde vaksinerunde. Folkehelseinstituttet skriver at antallet koronainnleggelser blant de over 75 år øker. Det gjelder også for dem som har fått tre vaksinedoser. Den nye koronavarianten er mer smittsom enn antatt, forteller helse- og velferdsdirektør Dehli.

KLART FOR FJERDE RUNDE: De eldste får den første muligheten til å sette fjerde dose. Det er to og et halvt år siden Arild Jahrn som den første i Trondheim ble vaksinert.. Foto: Rolf Ivar Svensli / Trondheim kommune

– Den nye varianten av omikron, BA.5, er mer smittsom enn vi antok. Den har ført til flere sykehusinnleggelser enn ventet, og vi har også stadig flere syke på våre helseinstitusjoner.

Omikron BA.5 synes ikke å være farligere enn forrige variant, men de eldste og sykeste kan likevel utvikle alvorlig sykdom.

Fra 1. september vil de som har en underliggende sykdom, og de som er over 65 år, bli tilbudt en fjerde dose.

I Trondheim skalerer man opp bemanningen nå, for å sikre at de over 75 år som vil vaksinere seg kan gjøre det.

Pensjonister ønskes på sykehus også

Den nye bølgen med covid 19-syke har ført til at også St. Olavs hospital i Trondheim søker pensjonistene. Det blir med andre ord konkurranse på senior-markedet fra flere fronter.

– Vi har 25-30 innlagte som er covid 19-syke, og det er et høyt tall, forklarer fagdirektør Runa Heimstad.

Direktøren sier at denne sommeren blir spesiell fordi de mangler personell, noe de for så vidt gjør hver sommer, men dette året skiller seg ut.

– Det kan virke som de nyutdannede nå tar seg en ekstra lang sommerferie før de går i gang, og med den nye bølgen av pasienter som er koronasmittet, trenger vi virkelig pensjonistene. Vi har allerede fått 14 stykker, som har ulike typer helseutdanning.

PENSJONISTER REDDER SYKEHUSDRIFT? Fagdirektør Runa Heimstad ved St. Olavs hospital stoler på at pensjonister med helseutdannelse kan sørge for god drift gjennom sommeren. Foto: Heidi Venæs /TV 2

– Men kan vi stole på at de som har gått av med pensjon vet hva de driver med?

– Ja da, vi må ikke diskvalifisere pensjonistene.

Også på Stavanger universitetssjukehus benytter de seg av pensjonister.

– Mange pensjonister har jobbet her under pandemien, og vil gjøre det gjennom sommeren, sammen med andre ferievikarer, skriver kommunikasjonsrådgiver Caroline Aspelund. Hun skriver også at endringer i smittesituasjonen gir en krevende bemanningssituasjon.

Sykehuset har nå rundt 20 pasienter innlagt med covid-19.

Heimstad ved St. Olavs hospital sier at dersom pågangen av covid-syke blir veldig stor gjennom sommeren, må sykehuset ta ned antallet planlagte operasjoner.