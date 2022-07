Bernt Hulsker tiltalt for hatefulle ytringer

Grunnlaget for tiltalen er at han skal ha uttalt «Jævla neger» og «Hvordan kan du be en hvit mann om å gå ut» eller lignende.

I tillegg til hatefulle ytringer, er han også anklaget for hensynsløs adferd.

Strafferammen for hatefulle ytringer er bot eller fengsel inntil tre år, og strafferammen for hensynsløs atferd er bot eller fengsel inntil 2 år.

Bernt Hulsker erkjenner straffskyld etter tiltalen.

– Svartnet helt

Av praksis fra Høyesterett er normalt straffenivå for et tilfelle av hatefulle ytringer en kortere betinget fengselsstraff kombinert med bot tilsvarende brutto månedslønn. For hensynsløs atferd er normalt straffenivå bot.

TV 2 skrev i april en sak om hvordan dørvakten, Jwan Rasho, opplevde møtet med TV-profilen.

FORNÆRMET: Dørvakten Jwan Rasho er fornærmet i straffesaken Bernt Hulsker er tiltalt i. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Inni meg svartnet det helt. Jeg måtte kjempe for ikke å skrike tilbake, men jeg mener jeg klarte å snakke rolig og oppføre meg profesjonelt, fortalte han.

Kom med beklagelse

Dagen etter hendelsen sendte Hulsker en melding til ledelsen i Syng, der han beklaget og skrev at han ønsket å gjøre opp for seg.

Rasho ønsket ikke å snakke med Hulsker etter hendelsen. I forbindelse med TV 2s artikkel, sa han:

– Jeg godtar ikke beklagelsen hans. Jeg har aldri opplevd lignende, og det har gått utover psyken min. Det er for sent å beklage, sier han.

Saken er sendt til Oslo tingrett for berammelse. Politiet opplyser ikke hvem som er Hulskers forsvarer, og det er heller ikke kjent hvordan han stiller seg til anklagene i tiltalen.

– Helt forferdelig

Da Rasho fortalte sin historie i april, presenterte TV 2 Hulsker for Rashos beskyldninger om vold og rasisme. Han er også forelagt opplysningene om at han har utsatt andre for uønsket seksuell oppmerksomhet.

Gjennom sin tidligere manager Vilde Kristine Darvik svarte Hulsker følgende:

«Det jeg gjorde var helt forferdelig, og jeg klarer ikke se meg selv i speilet engang.

Konsekvensene har vært, og er, store. Med rette. Jeg søkte hjelp dagen etter hendelsen og har ikke vært på jobb siden.

Jeg håper jeg med tiden kan vise folk hvem jeg egentlig er, og hvilke verdier jeg har. Om det tar lang tid forstår jeg og aksepterer det, men kanskje det aldri skjer. Da godtar jeg det også.»

TV 2 har ikke lyktes i få en kommentar fra Hulsker fredag.