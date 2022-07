Ingrids vei til toppen: – Mentaliteten og selvtilliten hennes er unik

Se fotball-EM på TV 2 og NRK i juli!

Når det norske fotballandslaget reiser til England første uken i juli 2022, er Barcelona-spiller Ingrid Syrstad Engen én av lagets mest rutinerte spillerne.

Det var ikke tilfellet for trønderjenta under VM i Frankrike i 2019.

– Jeg husker at jeg sov jo ikke før kampene jeg skulle spille i VM. Man visste ikke helt hva som kom, forteller 24-åringen til TV 2 tre år senere.

Til tross for å være blant de ferskeste i troppen og i sitt første mesterskap, fikk hun en viktig rolle.

Ingrid Syrstad Engen skjønte lite da hun fikk drømt et straffespark mot seg i gruppespillskampen mot Frankrike i fotball-VM 2019. Foto: Stian Lysberg Solum

Den da 21-årige trønderen startet alle Norges kamper i mesterskapet.

– Jeg fikk jo mye tillit og opplevde jo da kanskje for første gang litt det presset og oppmerksomheten som man har hatt mer av de siste årene. Det føltes litt som at man ble kastet ut i det, forteller hun.

Trønderjenta var ikke vant til denne størrelsen på kamper og så mye publikum – som da Allianz Riviera i Nice var fullsatt med 40.000 tilskuere på tribunen i møtet mellom Norge og vertsnasjon Frankrike.

– Alt var egentlig nytt for meg. Da får man noen opplevelser som bare er sånn «Shit, hvordan takler man det her liksom?

Heldigvis har Ingrid Syrstad Engen aldri vært redd for en utfordring.

Foto: Privat

– Hun er ikke fra en typisk fotballfamilie. Vi fikk plutselig en unge som var god i fotball, sier mor Gudrun Syrstad.

For det er aldri hogget i stein at den lille mørkhårede jenta fra Melhus i Trøndelag skal bli fotballspiller.

Som barn er hun bestemt og har et stort temperament.

– Hun hadde kolikk som barn og har siden det vært sint, sier mor Syrstad med en god dose ironi mens hun ler.

Foto: Privat

Ingrid er et allsidig barn som spiller fotball, er god på ski og blant landets mest lovende mellomdistanseløpere i sitt årskull.

Mor Gudrun har flere ganger tenkt at datterens personlighet egentlig passet best til individuell idrett.

Likevel er det kjærligheten til fotball som er sterkest.

– Jeg føler ikke jeg har valgt bort noe, sier Ingrid selv.

– For meg har alltid fotball gitt meg glede, men jeg har alltid villet strekke meg lengst mulig også. Jeg har valgt hva som motiverer meg mest og gir meg mest glede.

Men Ingrid er aldri opptatt av å oppmerksomhet eller å være best. Hun vil ha utfordringer og sette seg mål. Og nå disse målene.

– Hva trenger jeg for å bli bedre? Det er viktig, og særlig når man er ung, om man skal klare å nå langt, forteller 24-åringen.

– Man må tørre å stå i det ubehagelige. Det er lett å gi opp og dra til noe som passer bedre, men jeg vil stå i det og gi meg selv sjansen til å nå et nytt nivå.

Foto: Privat

Etter mange år i med barne- og ungdomsfotball i Melhus og Gimse, går Ingrid som 15-åring til toppklubben Trondheims-Ørn, nå bedre kjent som Rosenborg.

Der går hun til daglig trene med profilerte og rutinerte spillere som Solfrid Andersen Dahle og Lisa-Marie Karlseng Utland.

– Det var ei ung, liten og litt usikker jente som kom på trening.

Slik husker Thomas Dahle sitt møte med Ingrid Syrstad Engen. Han er hovedtrener for A-laget til Trondheims-Ørn på denne tiden.

– Hun kom med mor og far og var nok litt «starstruck» av å se etablerte spillere. Men hun var ivrig og viste tidlig at hun hadde både et bra blikk for spillet og et godt steg, forteller treneren.

Ingrid Syrstad Engen og tidligere trener Thomas Dahle. Foto: Trondheims-Ørn/Rosenborg Kvinner

Dahle ser tidlig at det er noe med denne jenta. Han gir henne debuten i en cupkamp mot Byåsen allerede i juni 2014.

Den unge jenta er ekstremt målrettet. Hun søker alltid kompetanse på alle områder.

– Hun var rå på å prioritere kosthold, søvn og det å holde seg frisk, sier Dahle.

Sammen med treneren, setter Ingrid opp en utviklingsplan. Det er kortsiktige og langsiktige mål med en visjon om å én dag bli landsslagsspiller.

– Å få innhopp for Trondheims-Ørn var målet hennes første sesong, så skulle hun bli en viktigere spiller i den andre og spille fast tredje året, forteller mor Gudrun om utviklingsmålene.

I debutsesongen i 2014 får Ingrid én kamp fra start og tre innhopp for Trondheims-Ørn.

Allerede i hennes andre sesong starter 17-åringen hele 17 kamper og får to innhopp totalt, mens hun følger opp med å være involvert i 24 av Trondheims-Ørns kamper i 2016.

I utviklingsplanen før 2017-sesongen setter Ingrid og treneren sammen mål ut år 2020:

Planen tar både for seg prestasjonsmål og strategier for Ingrids fotballmessige og fysiske utvikling.

Allerede i 2018 begynner Ingrid å overgå sine egne målsettinger.

Foto: Privat

Målet var å være Trondheims-Ørns viktigste spiller og bli tatt ut på U23-landslaget.

Men før 2018-sesongen har trønderjenta signert for regjerende seriemester LSK Kvinner og allerede i januar blir hun tatt ut på A-landslaget hvor hun får sin debut.

Året etter er hun blitt en viktig del av A-landslaget inn i Fotball-VM og høsten 2019 melder hun overgang til det tyske storlaget Wolfsburg.

– Man ser at jeg hadde høye ambisjoner, men jeg lå også litt foran skjema. Det morsomt å se på i ettertid, sier Ingrid.

I tillegg til Thomas Dahle, blir én annen person viktig for Ingrid å søke kompetanse hos. Gjennom samarbeidet Trondheims-Ørns samarbeid med Olympiatoppen møter hun Gunnvor Halmøy, ekspert på fysisk trening.

Halmøy har jobbet tett med kvinnelandslaget i fotball siden år 2000 og tett på norsk toppidrett enda lenger. Ingrid selv beskriver Halmøy som en av Norges beste på sitt felt.

– Hun har fulgt meg siden jeg var ung. Gunnvor ser de som vil gjøre det lille ekstra, sier Ingrid og lyser opp når hun får snakke om Halmøy.

Gunnvor Halmøy er i dag fysisk ansvarlig på kvinnelandslaget i fotball. Her sammen med Julie Blakstad under landslagets precamp til EM. Foto: Naina Helén Jåma

– Hun plukket meg ut tidlig og har stilt opp for meg. Jeg var nysgjerrig på hva jeg kunne gjøre for å utvikle meg. Når man ikke sitter med fasiten selv så må man søke etter den.

Svarene på hvordan hun skal utvikle seg får hun hos Halmøy. Basistrening blir en viktig nøkkel.

Under tiden i Trondheims-Ørn, er hun hos Halmøy to ganger i uken – noe hun også får fri fra skolen for å få gjennomført.

– Jeg var liten og tynn. Jeg måtte trene for å stå bedre i duellene. Før var jeg mye på bakken i Toppserien, men nå er jeg mer robust, sier hun.

Foto: Privat

Talentet til Melhus-jenta legges merke til langt utenfor Norges grenser.

Allerede som 15-16-åring har hun vært på et treningsopphold i Tyskland hos storklubben Wolfsburg.

Som 20-åring imponerer Ingrid i sin første sesong hos gullvinnende LSK Kvinner.

Så god er hun at Wolfsburg nå vil hente henne på permanent basis. Trønderjenta spiller våren 2019 i LSK Kvinner og er en viktig brikke for Norge i Fotball-VM samme sommer.

Etter VM flytter hun til Tyskland og slutter seg til sin nye klubb. Det blir en tøff overgang både sportslig og mentalt.

Treningshverdagen med et tysk regime er så tøft at hun knapt klarer å gå på beina hjem fra trening i sesongoppkjøringen.

Og litt over halvveis inn i hennes første sesong, slår koronapandemien til.

Klubben nekter spillerne å møtes på fritiden. Ingrid blir sittende mye alene i leiligheten i et ukjent land.

Foto: GABRIEL BOUYS

– Rundt 17. mai 2020 følte jeg at jeg måtte dra ned til Ingrid, sier mor Gudrun.

Men reglene for å komme seg inn i Tyskland er strenge. Det samme er retningslinjene for smittevern internt i landet.

– Jeg hadde skrevet et notat med en forklaring på tysk hvis jeg ble stoppet på grensen på vei inn. Jeg fikk forklart dem at jeg hadde satt meg inn i reglene og de slapp meg inn, forteller moren.

– Det var den eneste gangen vi følte vi måtte dra akutt, for det var tøft for Ingrid.

Men sportslig tar Ingrid store steg inn i sitt andre år i tysk fotball.

Hun blir en viktig brikke for et Wolfsburg-lag som tar seg til finale i Champions League i 2020, men taper for Lyon.

Prestasjonene hennes tiltrekker seg oppmerksomhet fra andre store klubber i Europa.

Ingrid Syrstad Engen i Champions League-finalen mot Lyon i august 2020. Foto: VILLAR LOPEZ

Når kontrakten med Wolfsburg utløper sommeren 2021, tar Ingrid Syrstad Engen nok et tøft karrierevalg. Hun signerer for den ferske Champions League-mesteren Barcelona.

– Treningshverdagen fra LSK til «Wolfs» var et sjokk, så topper hun hele «driten» med å dra til Barcelona, sier gamletrener Dahle imponert.

– Mentaliteten og selvtilliten hennes er unik. I takt har hun utviklet seg voldsomt.

For Ingrid var klar over hva hun gikk til i Spania: Det var ingen garantier for spilletid eller at hun gikk rett inn i Barcelonas startellever.

I hennes første sesong har hun inntatt en rolle som innbytter for det spanske storlaget, men 24-åringen trives med utfordringen.

Innbytter Ingrid Syrstad Engen feirer lagvenninne Maria Leóns 1-0-scoring mot Real Madrid i kvartfinalen i Champions League i mars 2022. Foto: JOSEP LAGO

Hun får ofte spørsmålet om hva hun tror har vært avgjørende for den veien karrieren har ført henne.

Selv mener hun det er de tøffe valgene hun alltid har turt å ta.

– Hele veien fra jeg var 15 og gikk til Trondheims-Ørn, og til jeg gikk til Tyskland som ung, så tenkte jeg heller ikke at jeg kom til å spille fra start. Og nå i Barcelona, hvor det har tatt lenger tid, men jeg føler at jeg er veldig klar over det selv og forberedt på det, forteller hun.

– Mentalt sett handler det om å gi seg selv tid, samtidig som man er utålmodig og vil spille og bidra.

