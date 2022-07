Varsler kraftige regnbyger: – En enorm x-faktor

Se Tour de France på TV 2 og Play

Fredag klokken 16 braker det løs med første rytter ut i den 13,2 kilometerlange tempoetappen i København, i det som er startskuddet for årets Tour de France.

En utfordring skaper usikkerhet for rytterne: Værmeldingen.

I den danske hovedstaden starter dagen med strålende sol og 25 grader, før det får en plutselig vending.

Meteorolog i Storm, Roar Teigen, opplyser om nedbør med fare for tordenbyger.

– Dessverre kommer det en front med nedbør som treffer en gang mellom 17 og 18. Det kan fort bli kraftige lokale byger, forteller meteorologen.

– Sol og varme kan være plagsomt, men regn er jo det verste med fare for skade. Det skumleste er at det er fare for tordenbyger, fortsetter Teigen.

Ingen garantier

Starttiden kan med andre ord bli avgjørende for hvem som sikrer seg etappeseier og verdifulle sekunder i sammendraget. Siste rytter går ut klokken 18.55.

TV 2s-sykkelekspert Dag Otto Lauritsen tror været vil bety mye.

– Det kommer til å bli en enorm x-faktor. Det er en intens løype med mange svinger. Det er flere 90-graders svinger. Det er meldt utrygt for regn allerede fra klokken 14, men de kraftigste bygene kommer i 17-tiden. Det betyr at mange av favorittene starter tidligere enn normalt, sier Lauritzen.

Meteorolog Teigen er rimelig sikker på at regnet ikke vil inntreffe før 17, men understreker:

– Alle kan rekke å komme seg i mål, men helt sikre er vi ikke. Jeg ville ikke satset penger på det, råder han.

Kan avgjøre duell

Sammenlagtkanonene Primoz Roglic og Tadej Pogacar starter henholdsvis klokken 16.20 og 17.05. Førstnevnte kan dermed få en stor fordel sammenliknet med sin slovenske landsmann og rival.

I tillegg har etappefavoritter Filippo Ganna og Wout Van Aert senere starttid med 17.03 og 17.04.

– Hvis det blir vått og sleipt kommer man til å tape masse tid på å starte sent. Det blir glattere, man må være mer forsiktig og man kan ikke ta svingene i samme hastighet. Det kan bli skjebnesvangert, sier TV 2s-sykkelekspert Magnus Drivenes og fortsetter:

– Rytterne frykter skade, spesielt sammenlagtfavorittene og spesialistene. De kommer til å gi alt. Pogacar og Roglic må kjøre fort. Hvis man er litt usikker, bremser man mye mer. Det kommer til å koste tid.

– Kan det bli Düsseldorf på ny? Spør TV 2, og sikter til etappen i Tyskland i 2017 som ble preget av kraftig nedbør.

– Det er alltid en risiko for at det kan bli Düsseldorf på ny, men det virker som de aller fleste med ambisjoner om å kjøre fort og som tar risiko starter tidlig, sier Drivenes.

VÅTT: Slik så det ut i Düsseldorf i 2017. Foto: PHILIPPE LOPEZ

Slik starter rytterene

Edvald Boasson Hagen er første norske ut i ilden som nummer fire, og går ut 16.04. Amund Grøndahl Jansen er siste mann ut med norsk pass, med start klokken 18.35, som nummer 156.

Fem av Norges seks ryttere i årets Tour de France er inne blant de 55 første på startlista:

Nordmenn

16.03 Edvald Boasson-Hagen (TotalEnergies) 16.03

16.09 Sven Erik Bystrøm (Intermarché-Wanty)

16.43 Vegard Stake Laengen (UAE)

16.53 Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty)

16.54 Andreas Leknessund (DSM) 16.54

18.35 Amund Grøndahl Jansen (BikeExchange)

Favoritter til etappeseier

16.07 Stefan Bissegger (EF)

16.11 Mathieu van der Poel (Alpecin)

16.34 Stefan Küng (FDJ)

17.03 Filippo Ganna (INEOS)

17.04 Wout van Aert (Jumbo-Visma)

Sammendragsfavoritter

16.19 Daniel Martínez (INEOS)

16.20 Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

16.39 Alexandr Vlasov (BORA)

16.40 Ben O'Connor (AG2R)

16.41 Geraint Thomas (INEOS)

17.05 Tadej Pogacar (UAE)