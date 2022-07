Samlet inn 1,3 millioner på få dager

Frida Marie Grande startet for noen dager siden en stor innsamlingsaksjon til inntekt for Oslo Pride. Responsen har vært enorm.

Grande selger plakater, klær og handlenett med selvtegnede pridemotiv. Pengene skal gå til Oslo Pride.

Så langt har hun samlet inn 1,3 millioner kroner.

– Det har vært helt overveldende. Jeg har aldri solgt noe før så jeg hadde ikke noen forutsetning for å vite at folk var interessert.

KONGEN: Grande holder opp en genser med et bilde av Kongen, med hans kjente sitat fra hagefesten i Slottsparken i 2016 Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Salget av Kong Harald-plakatene startet før angrepet i Oslo. Grande forteller at det var saken om en lærer som var kritisk til at Osloskolen skulle delta i Pride-paraden som gjorde at hun startet salget.

– Da la jeg ut tegningen av Kong Harald som en respons på det, og flere enn vanlig spurte om å kjøpe den. Det rant inn 300 bestillinger, forteller Grande til TV 2.

Nettbutikken driver hun med Merchberry AS.

– Da angrepet i Oslo skjedde så var det veldig naturlig, både for meg og Merchberry, at alt overskuddet skulle gå til Oslo Pride som ble rammet av det her.

Etter angrepet utvidet hun butikken til å inneholde handlenett, klær og en plakat av to som holder hender.

ENORM RESPONS: Grande forteller at responsen har vært overveldende. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Lett å vise hva man står for

Natten angrepet skjedde våknet hun av en telefon fra en av sine beste venninner som gråt og fortalte at noen hadde avfyrt skudd der de var ute. Da fikk hun ikke sove mer den natten.

– Så jeg satt meg ned for å tegne. Det brukte jeg hele natten på. Jeg brukte ikke lang tid på selve tegningen, men hvilken symbolikk og hvilket budskap man skal lande på er vanskelig, forteller hun.

NEGLELAKK: Hendene på illustrasjonen har fått regnbueneglelakk. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Grande prøvde forskjellige varianter og budskap, til hun til slutt landet på at man egentlig ikke trenger å si så mye. Hun tok inn regnbuen i neglelakken og to forskjellige hudfarger for å nå ut til flest mulig.

Tegningene til Grande blir hyppig delt i sosiale medier. Hun mener grunnen er at ved å dele de, er det lett å vise hva man står for.

– Fordi akkurat som jeg slet med å finne ord den natta, så gjør andre det. Det å ha et felles holdepunkt og vise at vi er flere som står for kjærlighet enn de som hater.

Se video av hvordan de populære plakatene lages:

Overveldende respons

Even Bø Ruud, CEO og produktutvikler i Merchberry, sier responsen har vært overveldende.

– Jeg så aldri for meg at det skulle ta sånn av. Også er det ekstra tøft å se hvor mange forskjellige typer mennesker som kjøper illustrasjonene. Det er alt fra lærere som skal henge de opp i klasserommet, til foreldre som skal henge de på barnerommet.

OSLO: Even Bø Ruud og Frida Marie Grande holder opp plakaten som har gått som en farsott i sosiale medier etter angrepet. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Leder i Oslo Pride, Inger Kristin Haugsevje, sier til TV 2 at hun er enormt glad for alle initiativ som har blitt satt i gang, både fra næringslivet og andre.

– Det er viktig for oss nå. Vi ligger med litt brukket nakke da siste dagen ikke ble gjennomført. Det er klart at det er tungt økonomisk for oss. All støtte vi har fått er veldig hyggelig.

Frida Marie Grande forteller at hun håper på enda flere bestillinger.

– Det hadde vært gøy om det ble en solid sum. Det er det jo egentlig allerede, vi skjønner at det er et potensiale til å øke det enda mer.