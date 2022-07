Jan Thomas fikk beskjed om at flyet til Mexico var kansellert – så skjedde dette

I disse dager rammes mange nordmenn av flykaos, og for kjendisstylist Jan Thomas og kjæresten Harlem Alexander ble starten på ferien alt annet enn hva de hadde forestilt seg.

KANSELLERT: Dette var beskjeden Jan Thomas fikk natt til fredag. Så kom kontrabeskjeden. Foto: Instagram

Fredag morgen skulle de av gårde med fly - først til Frankfurt - deretter til Mexico, for årets etterlengtede sommerferie.

Slik ble det ikke. I et innlegg på Instagram forteller han nå at han natt til fredag fikk beskjed fra Lufthansa om at flyet til Frankfurt var kansellert.

«Alarmen gikk klokken 03 i natt. Det var vondt, men vi skulle på ferie, så da var det ikke noe problem. Helt tilfeldig sjekket jeg e-posten min, og der sto det at fly fra Oslo til Frankfurt var kansellert. Dette var ikke gode nyheter. Det var ingenting da vi la oss, så jeg var lettere frustrert, selvfølgelig. Da vi stod opp ringte jeg Lufthansa for å endre alt sammen. Og da fikk jeg beskjed om at det var en misforståelse, flyet var ikke kansellert. Så da har en rekke passasjerer fått beskjed om at flyet er kansellert, og så er det ikke det. Vi har fått booket om til i morgen, så da kommer vi en dag senere», forteller han i Instagram-historien.

Til God kveld Norge utdyper kjendisstylisten kaoset.

– Jeg må nesten le litt, men det er klart det er frustrerende, sier han.

SKAL TILBAKE: Dette bildet la Jan Thomas ut på Instagram før jul i fjor. Her med samboer Harlem Alexander i Puerto Vallarta. Foto: Instagram

– Etter å ha sittet i lang telefonkø med Lufthansa, kom jeg gjennom og fikk da altså beskjed om at kanselleringen var en misforståelse. Da fikk jeg spørsmål om hvorvidt vi rakk neste fly som gikk 9:50, men da var jo klokken allerede blitt ni. Hadde det ikke vært for at klokka var 03 da jeg oppdaget kanselleringen via e-post, så hadde jeg ringt og spurt om vi ikke kunne komme med neste fly til Frankfurt. Men hodet mitt var ikke med, forklarer Jan Thomas.

Dette gjør de nå

Han forklarer at denne reisen til Mexico har han gjort i ni år, til ferieparadiset Puerto Vallarta. Da de skal være borte i en måned, er kjøleskapet hjemme tømt, og alt var lagt til rette for avreise fredag morgen.

– Det koster litt med full fleks-billett og det å fly business class, men hadde det ikke vært for det, så hadde vi sittet i saksa nå. Nå har vi ordnet det. Vi har booket om, og forhåpentligvis kommer vi oss av gårde i morgen. Vi fikk endret flyreise med Lufthansa fra Oslo til Mexico City uten ekstra kostnader. Det koster litt å gjøre endringer som fly fra Mexico City til Puerto Vallarta, samt at vi jo hadde booket hotell. Det er frustrerende når sånt skjer, men jeg tenker at vi er heldige som nå er oss to. Verre er det nok for familier med små barn, så mine tanker går til de familier som blir rammet av dette, sier han.

Han understreker at dette aldri før har skjedd ham, og at han også har medfølelse for de ansatte hos Lufthansa.

– De virket utslitte på telefon. Fullstendig kaos. De kan jo ikke noe for dette, de vi snakker med på telefon. Selvfølgelig vil ikke de at flyet skal bli kansellert. Det er ingen vits i å kjefte, sier han.

Jan Thomas og Harlem Alexander fikk altså beskjed om at flyet var kansellert, før de ringte Lufthansa og fikk kontrabeskjed. Når God kveld Norge sjekker flyavgangen fredag formiddag, står det fremdeles at avgangen er «innstilt».

Jan Thomas på sin side forteller at han og Harlem vil sørge for å holde følgerne oppdatert på den videre reisen.

Beklager

Lufthansa beklager forvirringen og de ulempene kanselleringen har medført for passasjerene.

– Jeg har undersøkt omstendighetene. Denne flyvningen måtte kanselleres på kort varsel da forrige flyvning til Oslo ble innstilt på grunn av mangel på flybesetning. Vi beklager de ulempene dette har medført. Så vidt vi vet viste Lufthansa så vel som Avinor i alle systemer det aktuelle flyet som kansellert, sier Lufthansas pressetalsmann, Boris Ogursky.

Angående det faktum at Jan Thomas fikk beskjed om at flyet likevel ikke var kansellert, sier han følgende:

– Vi kan ikke kommentere uttalelser fra Lufthansa da vi ikke vet hvem passasjeren har snakket med. Vi anbefaler alle passasjerer å bruke appen vår, eller å tillate oss å sende push-meldinger som informerer om endringer som skjer på kort varsel.

Flere kjendiser rammet

Tidligere denne uken meldte God kveld Norge at hele Funkyfam-familien fikk feriedrømmen ødelagt, da flyet til Kreta ble kansellert.

Også Stian Blipp og familien har fått kjenne på konsekvensene av flykaoset.

Han har delt flittig fra kaoset de havnet i da de skulle reise til Chania i Hellas, for å delta i svigermoras bryllup.

«Oooog der kom avlysningsmeldingen fra SAS. Da spøker det for ferie her også», delte han på Instagram mandag formiddag.