Årets første tropenatt i Oslo

For at det skal kunne regnes som tropenatt, må det være over 20 grader fra klokken 20 om kvelden til klokken 8 neste morgen.

Det har vært tropenetter flere steder denne sommeren, blant annet i Bodø. Byen hadde sin første tropenatt på 50 år natt til onsdag.

Natt til fredag var det omsider Oslo sin tur, skriver NRK. Ved Meteorologisk institutts målestasjon var den laveste temperaturen 20,1 grader natt til fredag.

Utover fredagen er det imidlertid ventet styrtregn i Oslo og store deler av Østlandet.