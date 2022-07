SAS-konflikten: Partene er nærmere hverandre

Etter at forhandlingsfristen ble forlenget med tre dager har SAS og de organiserte SAS-pilotene fortsatt forhandlingene.

Den nye fristen er midnatt natt til i morgen, lørdag. Blir ikke partene enige innen det, ender konflikten i pilotstreik.

MEKLER: Riksmekler Mats Ruland. Foto: Håkon Mosvold Larsen

SAS-pilotene har varslet at de kommer til å ta ut samtlige av sine norske piloter, til sammen over 400 stykker, fra første streikedag.

Da TV 2 var i kontakt med riksmekler Mats Wilhelm Ruland fredag morgen svarte han bekreftende på spørsmål om partene har nærmet seg hverandre.

– Det har de, var svaret fra Ruland.

– Tror du man unngår streik?

– Det vet jeg ikke ennå. Vi skal prøve alt vi kan de siste timene for å løse dette. Og vi har ikke gitt opp selv om det er vanskelig.

Roger Klokset i Norske SAS-flygeres forening kan ikke kommentere selve forhandlingene, men sier at det er vanskelige temaer de behandler.

– Tror du dere kommer til å forhandle frem til fristen?

– Det vil jeg tro. Jeg tror neppe vi blir ferdige før, men det er vanskelig å si. Men av erfaring trenger vi den tiden vi har.

– Positivt at de snakker direkte

Den svenske mekleren i konflikten har heller ikke gitt opp håpet om en løsning. Han opplyser til nyhetsbyrået TT at de ansatte og arbeidsgiverne nå snakker direkte med hverandre.

– Det er positivt at man kan prate direkte, sier den svenske mekleren Jan Sjölin til nyhetsbyrået.

Normalt sitter partene i en mekling på hver sine rom og har sjelden direkte kontakt. Når meklerne kan tre tilbake og la partene snakke sammen uten deres innblanding, er det som oftest å regne som framskritt i forhandlingene.

– Vi meklere prøver å få partene til å bli enige om de vriene spørsmålene. Hvis vi oppfatter at de kan klare diskusjonen bedre selv, så oppfordrer vi partene til å gjøre det og å sette seg ned for å prøve å komme overens, sier han.

Han understreker at meklerne stiller seg til rådighet for partene og at de så fort det kommer meldinger om rusk i maskineriet, vil rykke inn for å forsøke å rydde opp og få prosessen tilbake på sporet.

Strid om restrukturering

Kjernen i konflikten med pilotene er opprettelsen av to bemanningsselskaper. Da pandemien rammet, mistet rundt 560 piloter jobben. Samtidig ble datterselskapene SAS Link og SAS Connect opprettet. Disse skal overta fly og fylles med nye piloter.

SAS-pilotene sier selskapet forsøker å omgå sine forpliktelser til å hente de oppsagte pilotene tilbake igjen. SAS avviser dette og mener selskapet forholder seg til alle inngåtte avtaler.

Ifølge pilotforeningen har pilotene gått med på innsparingstiltak som utgjør 25 prosents besparelse. Til gjengjeld vil de ha en forsikring om at det er deres medlemmer som får de nye arbeidsplassene som skal fylles i SAS Link og SAS Connect.

Rundt 45.000 reisende daglig

De i utgangspunktet steile frontene mellom pilotene og SAS har vært til mekling i over to uker. Da den opprinnelige fristen gikk ut natt til onsdag, fant partene at det fortsatt var grunnlag for samtaler og ble enige om å utsette fristen i ytterligere 72 timer.

Det betyr at slik situasjonen er nå, vil det konflikt og streik i SAS fra midnatt hvis partene ikke blir enige eller utsetter fristen på nytt. I en slik situasjon har den danske arbeidsgiverforeningen allerede nå varslet lockout, hvilket innebærer at de organiserte pilotene som så langt ikke er tatt ut i streik vil bli stengt ute fra arbeidsplassen.

Rundt 900 piloter i Norge, Sverige og Danmark står klare til å legge ned arbeidet. Det blir anslått at en streik kan komme til å ramme rundt 250 avganger og 45.000 reisende daglig, ifølge TT.

I Norge har Norsk Flygerforbund varslet plassoppsigelse for 256 medlemmer, mens Parat vil ta ut opptil 170 medlemmer i streik hvis det ikke blir enighet.

Villige til å la SAS gå konkurs

Roger Klokset i Norske SAS-flygeres forening, uttalte torsdag til VG at de er villige til å la SAS gå konkurs i kampen for kravene sine.

– Det er basert på det SAS har foretatt seg. Hvis det svineriet de har holdt på med de to siste årene er den nye standarden for selskapet, så er vi villige til å gjøre det, sier Klokset til TV 2.

Samtidig har pilotlederen vært klar på at det siste han og hans medlemmer ønsker er en streik, med konsekvensene det vil få for reiseklare passasjerer.

– Som SAS-piloter legger vi yrkesstoltheten vår i å få folk trygt og godt fram dit de skal. Dette er det helt motsatte, og det smerter oss veldig. Det ville vi aldri gjort hvis vi hadde hatt et annet valg, sier Klokset og legger til pilotene føler seg presset opp i et hjørne og står med ryggen mot veggen.