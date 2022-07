Vestlige kilder: Ukrainsk offensiv drev russerne vekk fra Slangeøya

Tankesmia Institute for the study of war følger krigen i Ukraina tett og kommer med daglige analyser av situasjonen på slagmarken. De slår fast at det var ukrainske angrep som tvang russiske styrker til å forlate Slangeøya torsdag.

Russland påsto selv at det ble gjort for å vise godvilje og ønske om å opprette en korridor for å få fraktet korn ut av Ukraina med skip.

– Men de anerkjente ikke at det var en ukrainsk rakett- og artillerioffensiv som faktisk førte til retretten, skriver tankesmia.

Det vises til at den sørlige operasjonskommandoen til Ukrainas forsvar 21. juni opplyste om offensiven.

– Det russiske nederlaget på Slangeøya vil gjøre at noe av presset på den ukrainske kysten avtar ved å fjerne russisk luftvern og sjømålssystemer fra øya. Retretten vil derimot ikke gjøre slutt på sjøblokaden, skriver tankesmia og viser til at Russland fortsatt kan angripe fra Krim og Kherson, samt fra skip i Svartehavet.

Sårbare for ukrainske angrep

Det britiske forsvarsdepartementet skriver i sin daglige oppdatering om krigen at Ukraina har gjennomført målrettede angrep mot øya.

– De ukrainske styrkene har angrepet den russiske garnisonen med raketter og droneangrep. De har også brukt sjømålsraketter mot russiske marinefartøy som forsøkte å komme med forsyninger, skriver britene.

– Russland har sannsynligvis trukket seg tilbake fra Slangeøya på grunn av isoleringen av garnisonen og den økende sårbarheten overfor ukrainske angrep, heller enn som et tegn på godvilje, som de har hevdet, heter det.

Slangeøya er en liten, men strategisk viktig øy i Svartehavet utenfor Odesa. Den ble kjent internasjonalt i starten av krigen, da mannskap på et russisk krigsskip ba ukrainske styrker på øya om å overgi seg. Ukrainerne svarte «russisk krigsskip, dra til helvete».

– Slangeøya er fri. Slangeøya er et strategisk punkt, og dette endrer betydelig situasjonen i Svartehavet. Dette garanterer ikke sikkerhet ennå, og det er ikke garantert at fienden ikke kan komme tilbake, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj torsdag.

– Men dette begrenser allerede okkupantenes handlinger betydelig. Steg for steg skal vi drive dem bort fra sjøen vår, landet vårt og luften vår, sa Zelenskyj i talen ifølge CNN.

Rykker fram mot Lysytsjansk

Det britiske forsvarsdepartementet skriver også at Russland har hevdet at de har tatt landsbyen Pryvillya, nordvest for Lysytsjansk, der slaget om Donbas nå er konsentrert.

ISW skrev torsdag at russiske styrker hadde krysset elva ved Pryvillya. Russerne håper å kunne angripe Lysytsjansk derfra og omkranse de ukrainske styrkene som er igjen i byen.

Samtidig pågår det harde kamper om å få kontroll over oljeraffineriet i Lysytsjansk, skriver britene.

Ifølge ISW har russerne nå gjort begrensede fremskritt i kampen om oljeraffineriet. Ukrainas forsvar sier at russerne har delvis suksess i denne kampen.

Tsjetsjenske styrker

Den tsjetsjenske lederen Ramzan Kadyrov hevder at tsjetsjenske styrker nå er på vei mot Lysytsjansk fra nordvest.

Lysytsjansk er tvillingbyen til Sievjerodonetsk, som ligger på andre sida av elva Donets. Det har pågått harde kamper i snart to måneder i områder. Ukrainerne trakk seg etter harde kamper ut av Sievjerodonetsk, noe det er ventet at de trolig også vil gjøre fra Lysytsjansk før de blir helt omringet.

Kontroll over disse byene kan markere en viktig seier for Russland i kampen om Donbas-regionen.