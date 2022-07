Urovekkende tendens i idretten: – Kan bli katastrofe

Klokken er like etter 17, og det går slag i slag hjemme hos Kristine Dahlø.

Middagen står klar på rekordtid. Både hun og datteren har skiftet til matchende, blå drakter. Baggen pakkes, vannflasker fylles og ballnettet hentes frem fra skuret i hagen.

– Det er tidkrevende, men jeg får også veldig mye tilbake, sier Dahlø mens hun pakker bilen.

Hun trener fotballaget til datteren på ti. Uten henne og de andre ildsjelene på Bjørndalen idrettsforening, hadde ikke barna hatt et lag å spille for.

FULL FART: Leonora (10) og mor og trener Kristine Dahlø gjør seg klare til kamp. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Alvorlig utvikling

Vel fremme på kunstgressbanen på Bjørndal, sjekker hun lufttrykket i fotballene, mens jentelaget gjør seg klare til oppvarming.

Et knippe andre foreldre står samlet på sidelinjen etter å ha kjørt barna til kampen.

– Selv om vi har mange fantastiske ildsjeler som gjør en kjempeinnsats, trenger vi flere frivillige, sier Dahlø.

TV 2 har sendt ut en spørreundersøkelse til 307 barne- og ungdomsidrettslag i hovedstaden, som ble distribuert av Oslo idrettskrets.

72 idrettslag har deltatt, og funnene viser at frivilligheten henger i en tynn tråd i barne- og ungdomsidretten.

LIDENSKAP: Kristine Dahlø har fått et svært nært forhold til datteren siden de deler fotballinteressen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Utbredt problem

I undersøkelsen svarer nesten halvparten av de spurte idrettslagene at det er vanskeligere å engasjere foresatte til frivillige oppgaver nå enn for to år siden.

Halvparten mener også det er vanskeligere å få foreldre til å påta seg verv.

– Barne- og ungdomsidretten er tuftet på frivillighet. Når halvparten av idrettslagene melder om at det har blitt vanskeligere å rekruttere, er det en alvorlig utvikling, sier Magne Brekke, generalsekretær i Oslo idrettskrets.

Brekke har en klar tanke om hvorfor det har blitt vanskeligere å rekruttere frivillige.

BEKYMRET: Magne Brekke i Oslo idrettskrets er bekymret for at barn og unge skal miste muligheten til å drive med idrett. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Kan bli katastrofalt

At det har blitt enda mer krevende for mange idrettslag å rekruttere frivillige, tror Brekke først og fremst skyldes den ekstreme prisveksten i samfunnet.

– Frivillighet er i bunn og grunn et overskuddsfenomen, hvor foreldre må ha både tid og råd. Nå prioriterer kanskje foreldre å jobbe mer for å dekke økte kostnader, og da er det vanskelig å være like involvert, sier Brekke.

TV 2 har også dokumentert hvordan mange idrettslag opplever at foreldre har større betalingsutfordringer enn før. Dette til tross for at kontingentene og avgiftene stort sett har stått på stedet hvil.

Brekke mener kombinasjonen kan utfordre hele fundamentet barne- og ungdomsidretten står på.

– Når både betalingsevnen og frivillighet svikter, så forsvinner grunnlaget for å drive et idrettslag. Da vil barna miste muligheten til å delta, og det er katastrofalt for dem som rammes og nærmiljøet, sier Brekke.

Han mener det haster å snu utviklingen.

NEDGANG: Både trener Kristine Dahlø og daglig leder Bjørnar Skogvoll i Bjørndal IF merker at det har vært en nedgang i frivilligheten etter pandemien. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Klarer ikke slutte

Kristine Dahlø forteller at det krever mye av henne å være så delaktig i datterens idrett, i tillegg til å være i full jobb og mammarolle. Hun mener likevel at gevinsten er langt større.

– Det er så viktig at barna har et tilbud. Dessuten er det veldig gøy og givende for meg å være trener, sier hun.

Selv om hun selv har kjent på tidsklemmen, lander hun alltid på samme konklusjon:

– Jeg vil ikke slutte. Jeg blir godt kjent med vennene til datteren min. I tillegg er det så viktig for meg å være en del av det lille lokalsamfunnet på Bjørndal og oppveksten til barna der, sier Dahlø.

VILLE STØTTE: Kristine meldte seg som frivillig for å støtte datteren. Vervet viste seg å skulle bli veldig givende for henne også. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Klar oppfordring

Dahlø sier at hun har forståelse for at noen foreldre ikke har mulighet til å engasjere seg.

Til de som ikke orker, minner hun om at det er lite som skal til.

Det kan være kjøring eller henting, eller å bake en kake til lotteriet.

– Det er lite som skal til, så til alle som har mulighet: Gjør det! Det gir ekstremt mye, både til deg selv, lokalsamfunnet og ikke minst barna.

Magne Brekke i Oslo idrettskrets enig.

– Jeg vil selvsagt oppfordre alle foreldre til å engasjere seg til beste for barn og ungdom, og stille opp når idrettslag trenger hoder eller hender, sier han.

Samtidig ber han alle idrettslag legge til rette for at frivillige opplever glede og fellesskap ved å delta, ikke kun å være gratis arbeidskraft.

ELSKER: Jentene på Bjørndal IF forteller at de elsker å spille fotball. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Peker på én gruppe

For å motvirke rekrutteringsvanskene, mener Brekke nøkkelen kan ligge i ungdommen.

– Der frivilligheten er mangelvare finnes det hundrevis av ungdommer som gjerne vil engasjere seg. Morgendagens frivillighet bygges opp gjennom at ungdom gis engasjement og eierskap til idrettslagets drift og utvikling, sier han.

I tillegg til at dette vil gagne idrettslagene, vil de unge tjene penger og få jobberfaring.

– Derfor ønsker vi økt offentlig støtte slik at idrettslag kan gis lønnsmidler til leder- og treneroppgaver for ungdom, sier Brekke.