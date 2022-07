Togstrekning stengt etter avsporing

Det er Bane Nor som melder om hendelsen, og varsler omfattende bergingsarbeid.

Strekningen mellom Ranheim og Vikhammer er stengt, og det settes opp alternativ transport.

– Det er et arbeidstog som har sporet av i løpet av natta. Dette er et tog som borer fundamenter til master. Det er et relativt stort tog, så en omfattende bergingsaksjon må settes i gang, sier pressevakt Gunnar Børseth i Bane Nor til TV 2.

Han opplyser at det ikke er snakk om noen personskade etter hendelsen, kun materielle.

Børseth forteller at bergingsmannskap er på vei fra Oslo for å berge toget, og det er fremdeles uvisst når strekningen kan åpnes igjen.



Bane Nor varsler ny statusoppdatering klokken 15.