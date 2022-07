Dette er nordmennenes roller under Tour de France

Se Tour de France kl. 15.30

Klokken 15.30 starter sommerens vakreste eventyr i selveste Kongens by, København. Seks nordmenn deltar i Tour de France. Men hva kan vi forvente av dem?

Arbeidsoppgavene underveis spriker voldsomt. Noen har en fri rolle, mens andre har minimalt med rom for å gjøre krumspring.

Alexander Kristoff, Edvald Boasson-Hagen, Andreas Leknessund, Amund Grøndahl Jansen, Sven Erik Bystrøm og Vegard Stake Laengen er den norske sekstetten.

Alexander Kristoff (34):

Kaptein på Intermarché-laget sammen med Louis Meintjes. Skal være med i spurtene. Er ikke like rask som de aller raskeste i feltet, så han er avhengig av tøff og klok kjøring underveis. Har et solid og rutinert opptrekkstog med Andrea Pasqualon og Adrian Petit.

– Jeg håper på etappeseier igjen, sier Kristoff til TV 2.

– De beste sjansene for Alex er på etapper hvor det blir kjørt tøft og det er nervøst i feltet. Det er akkurat det vi får i Tour de France. Den første uken blir det kaos, og Alex er en rytter med mye erfaring. Han tåler mye arbeid og tøffe etapper som kommer etter hverandre. Han er ikke redd for at det blir kjørt full gass i 200 km, sier sportsdirektør Aike Visbeek.

RUTINERT: Alexander Kristoff vet hva han går til. Foto: Bo Amstrup

Edvald Boasson-Hagen (35):

Hjelperytter for Peter Sagan og Anthony Turgis, men vil også få egne muligheter til å gå i brudd. Spurtet under Criterium du Dauphiné, men da var ikke de to andre gutta med. Trives på brostein, så etappe fem kan være en god mulighet for rudsbygdingen.

– Det er naturlig å hjelpe Sagan og Turgis, men jeg tror det vil åpne seg noen sjanser underveis. Da må jeg gripe dem, sier Boasson-Hagen.

ANNENFIOLIN: Edvald Boasson-Hagen må hjelpe Peter Sagan underveis i Tour de France, men håper det også vil åpne seg egne muligheter. Foto: Liselotte Sabroe

Andreas Leknessund (23):

Vil få sjansen til å kjøre for egne muligheter. Lagets kaptein Romain Bardet vil neppe kjempe helt i toppen sammenlagt, så i Team DSM-laget vil det være gode muligheter for de andre rytterne å gå i brudd. Har et høyt toppnivå, noe han viste i Sveits rundt. Er også en meget habil temporytter.

– Så lenge jeg holder meg frisk og skadefri, tenker jeg at alt kan skje. Vi kommer for å jakte på etappeseirer, og det passer meg bra. Det gikk bra i Sveits, sier Leknessund.

DEBUTANT: Andreas Leknessund sykler Tour de France for første gang.

Amund Grøndahl Jansen (28):

Skal hjelpe Dylan Groenewegen underveis og når det nærmer seg spurt på de flate etappene. Får også en rolle når Michael Matthews skal prøve seg i de litt tøffere avslutningene. Har kjørt bra på brostein før, så kanskje det åpner seg en mulighet for Jansen på etappe fem.

– Jeg er her for å hjelpe andre, ikke for å skinne selv. Dette er det året jeg føler meg minst forberedt. Det blir veldig, veldig viktig å få det til å stemme på de etappene vi kan vinne. Vi må ta de sjansene vi får, for det er ikke altfor mange av dem. Jeg tror jeg er i ganske god form, sier Jansen.

TOUR-KLAR: Amund Grøndahl Jansen er på plass i København.

Vegard Stake Laengen (33):

Bodyguard for verdens beste sykkelrytter Tadej Pogacar. Skal patruljere feltet og sørge for at farlige brudd ikke kommer av gårde. Vil først og fremst gjøre en jobb når det er flatt, småkupert og i begynnelsen på fjelletappene. Sannsynligvis nordmannen du vil se mest i tv-ruten underveis i Tour de France.

– Med Pogacar på laget er det mer press, men vi får samtidig mer respekt i feltet. Jeg har vært med ham to ganger tidligere, så jeg er ikke kjempenervøs. Jeg tar dag for dag, sier Stake Laengen.

POGACAR-HJELPER: Som lagkompis av Tadej Pogacar har Vegard Stake Laengen vært med pøå å vinne Tour de France to ganger. Foto: STEF MANTEY

Sven Erik Bystrøm (30):

Skal hjelpe å posisjonere trioen Kristoff, Pasqualon og Petit inn mot spurtene på de flate etappene. Vil få egne muligheter til å gå i brudd utover i Touren.

– Det var ikke planen å sykle Tour de France for noen uker siden, men jeg er kommet sakte, men sikkert, tilbake fra en kneskade. Laget håper jeg kan jakte på bruddmuligheter sammen med Taco van der Hoorn. Det er flere av de flate etappene som kan være interessante. Også på de mellomharde etappene finnes det muligheter. Jeg skal bistå i spurtopptrekket til Alex og hente flasker og hjelpe Louis Meintjes i sammendraget, sier Bystrøm.