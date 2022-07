Zelenskyj: Slangeøya er strategisk viktig

– Slangeøya er fri igjen, sier presidenten i sin daglige tale natt til fredag.

Det var torsdag ettermiddag at nyheten kom om at Ukraina har tatt tilbake kontrollen over øya, som ligger i Svartehavet, 38 kilometer utenfor landets sørvestlige kyst.

– Slangeøya er et strategisk punkt, og dette endrer betydelig situasjonen i Svartehavet. Dette garanterer ikke sikkerhet ennå, det er ikke garantert at fienden ikke kan komme tilbake. Men dette begrenser allerede okkupantenes handlinger betydelig. Steg for steg skal vi drive dem bort fra sjøen vår, landet vårt og luften vår, sier Zelenskyj i talen ifølge CNN.

Slangeøya er liten, men strategisk viktig. Den ble kjent internasjonalt på starten av krigen da mannskap på et russisk krigsskip ba ukrainske styrker på øya om å overgi seg. Ukrainerne svarte «russisk krigsskip, dra til helvete».

Den ukrainske hæren opplyste torsdag at den hadde gjennomført en vellykket operasjon, og at russiske styrker forlot øya. Den russiske hærens talsmann Igor Konatsjenkovs versjon av nyheten var annerledes. Han sa at russiske styrker forlot øya «som et tegn på velvilje».