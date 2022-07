Fotballryktene: - Møtte Xavi på ferie

Ryktene om en Robert Lewandowski-overgang til Barcelona har florert i lang tid. Nå skal den polske spydspissen ha møtt Barcelona-manager Xavi på Ibiza. Det melder spanske SPORT.

Neymar kobles med en overgang bort fra PSG. I Newcastle ønskes han hjertelig velkommen av en landsmann. Joelinton skal ifølge Mirror ha invitert ham til den nyrike klubben, og tilbudt superstjernen draktnummer 10.

I dag går kontrakten til flere stjerner ut, og en av dem er Jesse Lingard. West Ham venter nå på svar fra deres tidligere lånesoldat. Ifølge Sky har de allerede tilbudt Lingard en kontrakt.

Juventus har også latt kontrakten gå ut for flere av sine angrepsspillere. Inn kommer Ángel Di María gratis fra PSG, mens Filip Kostic jaktes fra Jens Petters Hauges Eintracht Frankfurt. Det melder Gazzetta.

Overgangsguruen Fabrizio Romano melder at Richarlisons overgang til Tottenham er nærliggende, men London-klubben sier seg ikke fornøyde med ham. Et lån for Barcelona-stopper Clement Lenglet skal også være på trappene, mener The Athletic.

Chelsea skal ønske seg en tidligere elev for å fylle tomrommet etter Antonio Rudiger og Andreas Christensen. Manchester City-stopper Nathan Aké skal være det øverste navnet på blokka, men den regjerende seriemesteren krever, ifølge Manchester Evening News, over 500 millioner for sitt fjerdevalg i midtforsvaret.

Mirror mener det er en annen midtstopper Chelsea ønsker å hente. Matthijs de Ligt skal ha en høy stjerne på Stamford Bridge, og blåtrøyene skal være villige til å slippe Christian Pulisic til Juventus for å få avtalen i boks.

Samtidig har Chelsea sin egen attraktive stopper. Levi Colwill var på utlån til Huddersfield forrige sesong. Nå skal både Leicester, Southampton og Everton ønske å hente stortalentet, melder Daily Mail.

Ifølge Fabrizio Romano er sommerens tredje signering i boks for Manchester City. Keeperen Stefan Ortega hentes fra tyske Arminia Bielefeld.