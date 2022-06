Politiet vurderer å etterlyse Arfan Bhatti internasjonalt

Dette melder Dagbladet.

Avisen skriver at PST og kriminalpolitiet i Oslo mener det er spor fra den terrorsiktede Zaniar Matapour (43) til den fryktede islamisten Arfan Bhatti.

I følge Dagbladet oppholder Bhatti seg i Pakistan.

Arfan Bhatti er straffedømt flere ganger, blant annet for trusler, utpressing og vold. Han er også blitt frikjent i retten for flere anklager, blant annet for terrorplanlegging.

Slik TV 2 forstår det, er politiet og PST opptatt av og bekymret for et nettverk rundt Bhatti.

PST jobber nå i tett samarbeid med sine kolleger i Europa.

– Jeg ønsker ikke å kommentere TV 2s opplysninger, men jeg kan bekrefte at PST er en del av et nært samarbeid med sikkerhets- og etterretningstjenester i Europa, som vi også benytter oss av nå, uttalte kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST til TV 2 tidligere denne uken.

Arfan Bhatti har hatt en relasjon til Zaniar Matapour, som er siktet etter masseskytingen i Oslo natt til lørdag.

PST mener Arfan Bhatti og Zaniar Matapour har kjent hverandre siden 2015. Foto: Privat/ NTB

John Christian Elden, som er forsvarer for Matapour og har vært forsvarer for Bhatti, bekreftet overfor TV 2 at Matapour og Bhatti var naboer på Grønland i 2015.

Saken oppdateres!