Hells Angels-legende er død

Ralph «Sonny» Barger, mangeårig leder og frontfigur for den lovløse motorsykkelklubben Hells Angels, er død. Han ble 83 år gammel.

Det kommer frem i en melding på Bargers Facebook-profil.

– Jeg har levd et langt og godt liv, full av eventyr, heter det i meldingen.

Årsaken til dødsfallet var kreft.

Barger ble diagnostisert med halskreft i en alder av 44, og røykte sin siste sigarett på vei til operasjonssalen for å få fjernet stemmebåndene, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Kriminelt syndikat

Hells Angels ble dannet i 1948 i Fontana i delstaten California.

Ni år senere var Barger, også kjent som selve «gudfaren» i Hells Angels, med å opprette HAs avdeling i Oakland i California.

Like etter tok han over som klubbleder, etter at daværende leder Otto Friedli ble fengslet, ifølge New York Times.

I dag regnes klubben som et verdensomspent, kriminelt syndikat.

Barger har selv vært dømt for besittelse av marihuana, heroinhandel, overgrep med dødelig våpen, kidnapping, besittelse av ulovlig våpen og for konspirasjon for å sprenge klubbhuset til en rivaliserende motorsykkelgjeng i Kentucky, ifølge Reuters.

Men i et intervju med Los Angeles Times fortalte Barger at de 13 årene han måtte sone i fengsel «ikke var så mye, tatt i betraktning all moroa jeg har hatt».

Meritter

Før sin død, er det liten tvil om at Barger har levd et liv, med flere «eventyr», som han selv skriver. Og hans mystifiserte skikkelse har også åpnet for muligheter, både som forfatter og som motiv for bøker og filmer:

Selv har han forfattet seks bøker, inkludert selvbiografien Hells Angel - The Life and Times of Sonny Barger and the Hell's Angels Motorcycle Club.

I tillegg var han en sentral skikkelse i journalist, og forfatter Hunter S. Thompsons bok Hell's Angels: The Strange and Terrible Saga of the Outlaw Motorcycle Gang, samt Tom Wolfes The Electric Kool-Aid Acid Test.

Og han deltok i en mindre rolle i motorsykkelserien Sons of Anarchy, samt en rolle i Jack Nicholsons film Hells Angels on Wheels.