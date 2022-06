Brann - Fredrikstad 6-0

Brann skinte om kapp med solen da de tok imot et forsinket Fredrikstad-lag til tredje runde i cupen. Felix Horn Myhre og Niklas Castro vartet opp med to scoringer hver for et hjemmelag som koste seg i solsteiken.

Allerede fra første minutt var det klart hvem som var det beste laget på banen. Mens FFK fortsatt slet med å våkne etter en sen flytur, fosset Brann fremover. Etter 15 minutter kunne hjemmelaget fint ha ledet med tre.

– Enten er Brann jævlig gode, eller så har vi fått solstikk på vei til Bergen, var Fredrikstad-trener Bjørn Johansens klare melding til BA i pausen.

Da var stillingen kun 2-0, men det tok ikke lange tiden før man nok en gang kunne høre nettsus i Fredrikstad-målet. Halvannet minutt etter hvilen var Johansens hårføner glemt, og det ble igjen tellefeil i FFK-forsvaret. Felix Horn Myhre takket og bukket, før han like greit satt sin andre scoring i mål få minutter senere.

Vondt skulle likevel bli verre for bortelaget.

Like før slutt tabbet Fredrikstads beste spiller seg ut. Med sola i øynene klønet Håvar Jensen til et utspill, og Aune Heggebø fikk en enkel jobb med å sette ballen i det tomme målet. Deretter klarte også Niklas Jensen Wassberg å notere seg på scoringslista på overtid.

Dermed ble 6-0 og cupavansement på serielederen i Norges nest øverste divisjon.

– Det var bare et lag utpå der i store deler av kampen, og 6-0 kan vi ikke være misfornøyd med, sa Fredrik Pallesen Knudsen til BA etter kampen.

LEKENDE LETT: Niklas Jensen Wassberg la på til 6-0 på overtid. Foto: Marit Hommedal

Et lite skår i gleden skulle det likevel bli for Brann. Etter drøye timen ble kaptein Sivert Heltne Nilsen liggende nede, uten at situasjonen før skulle tilsi at 30-åringen skulle ha spesielt vondt.

Da fryktet man det raskt det verste i kommentatorboks, hvor man fryktet for kapteinens hamstring. Kapteinen kom seg til slutt på beina og gikk av banen på egen maskin, mens de oppmøtte kunne puste lettet ut.