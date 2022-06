Effektive Rosenborg gjorde jobben i cupen

Sandnes Ulf – Rosenborg 0-2:

Sandnes Ulf ble aldri en trussel for Rosenborg i torsdagens 3. runde i cupen. Kjetil Rekdals menn dominerte kampen i store perioder, og tok seg videre i cupen takket være scoringer av Carlo Holse og Samuel Rogers.

Neste kamp for Rosenborg er oppgjøret mot Viking i Eliteserien førstkommende søndag.

VIDERE: RBKs Olaus Skarsem i duell med Anders Hiim under cupkampen i fotball, NM 3. runde, mellom Sandnes Ulf og Rosenborg på Østerhus arena Foto: Carina Johansen / NTB Foto: Carina Johansen

Fikk det tøffere i forrige runde

Rosenborg-trener Kjetil Rekdal fikk oppleve tøffere motstand i andre runde av cupen. Rosenborg måtte nemlig ha ekstraomganger i oppgjøret mot 2. divisjonsklubben Levanger i forrige runde. I ekstraomgangene rundet Rosenborgs Bryan Fiabema keeper og sendte storfavoritten videre med et nødskrik.

Mot RBK måtte trener Rekdal konstatere en del skader og sykdom i troppen. Derfor var blant andre Ole Sæter og Stefano Vecchia ikke med i startoppstillingen i cupkampen.

Rosenborg stilte likevel mannsterkt i cupen. Edvard Tagseth stod over KBK-kampen med en liten kjenning, men var tilbake mot Sandnes Ulf og bidro til at Rosenborg festet grepet på vertene i store deler av førsteomgang.

Nesten-tabbe

Etter 18 minutter kunne imidlertid Sandnes Ulf tatt ledelsen etter det som trolig hadde vært årets keepertabbe. RBK-keeper André Hansen feilberegnet fullstendig et tilbakespill. Heldigvis for RBK-keeperen trillet ballen rett forbi stolpen og til corner.

Etter 25 minutters spill satt imidlertid scoringen for Rosenborg. Etter litt klabb og bakk i feltet, hvor blant annet Tagseth fikk avsluttet, endte ballen hos Rosenborgs nummer 10, Carlo Holse. Han plasserte vakkert i hjørnet bak Sandnes Ulf-keeper Aslak Falch, og sendte Rosenborg opp i en fortjent 1-0-ledelse. Danskens scoring sørget for at Rosenborg kunne gå til pause med 1-0-ledelse i bagasjen.

Det tok bare drøye ti minutter av andreomgang før Rosenborg doblet i Sandnes. Samuel Rogers headet inn 2-0 etter corner, via Sandnes-spiller Ingvald Halgunset.

Etter Rosenborgs 2-0-scoring yppet imidlertid Sandnes Ulf seg og var nære redusering ved flere anledninger.

Men reduseringen kom aldri for de lyseblå, og Rosenborg gikk dermed videre i cupen etter en problemfri 2-0-seier.