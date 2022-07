Tour-prosjektet tok helt av: – Jeg kommer til å grine

Her skulle det vært en kort videosnutt, men det ser ikke ut til at nettleseren din støtter innholdet. Prøv gjerne igjen i en annen nettleser for å se innholdet.

Gule blomster, gulmalte sykler og solskinn er det som preger Vejle når byen skal «males» gul til søndagens Tour de France-etappe. Men ett prosjekt har skilt seg ut i den lille byen:

En 600 kilo tung og 300 kvadratmeter stor gul trøye henger ved startstreken og lyser opp for syklistene. Den store ledertrøyen, som etter alt å tro er verdens største strikkede Tour de France-trøye, er laget av frivillige i kommunen.

FRIVILLIG ARBEID: Hele Vejle samlet seg om strikkingen av den gule trøyen. Foto: Privat

Ville inkludere de eldre

Strikkeprosjektet har samlet hele Vejle, og skulle vise seg å bli starten på nye vennskap og følelsen av tilhørighet for mange av deltakerne.

Saken ble først omtalt av danske BT.

En av dem er tilflyttede Carina Perschke, som har strikket og sydd en stor del av trøyen.

NYE VENNSKAP: Prosjektet har gitt Carina en følelse av tilhørighet og nye vennskap i hjembyen. Foto: Jonas Normann

– Jeg er ikke født og oppvokst her i Vejle, så jeg har lært nye mennesker å kjenne i dette prosjektet. Det har i hvert fall vært veldig hyggelig å møte folk, sier hun.

Det var i januar at initiativtaker Alex Slot Hansen fikk ideen om å gjøre noe for å få både byen og menneskene der i Tour de France-stemning. Da kom han opp med strikkeprosjektet.

– Det er dyrt å arrangere Tour de France for en by. Og det er ikke alle eldre mennesker som interesserer seg for det. Men så tenkte jeg at man kunne lage noe som gjorde at de eldre menneskene synes Tour de France var gøy, og gjøre dem til en del av det.

Derfor gikk han til innkjøp av 9000 garnnøster, og oppfordret hele byen til å starte strikkingen. Nå har prosjektet tatt helt av.

MANGE GARNNØSTER: Hele 9000 garn ble kjøpt inn for anledningen. Initiaitvtaker Alex til høyre. Foto: Privat

Bedre livskvalitet

Til sammen har mellom 1500 og 2500 mennesker deltatt i produksjonen av trøyen. Folk har strømmet til for å bidra med strikkeferdighetene sine. Både store og små, skoleklasser, pleiehjem og mennesker på hospits.

FELLESSKAP: Strikkingen skaper felleskap mellom store og små. Foto: Jonas Normann

– Noe som gjør meg veldig glad er at mange har fått bedre livskvalitet av dette, fordi de har fått mennesker å være sammen med, sier Alex.

Folk som sitter mye hjemme og ikke har et stort sosialt nettverk til vanlig, har nå funnet sammen. Slot Hansen mener at prosjektet har ført med seg mye glede blant befolkningen i Vejle, og gjort at de eldre og syke menneskene i kommunen også kunne være en del av Tour de France.

Videre forteller han at også mennesker som ligger for døden på hospits har bidratt til prosjektet.

– De visste at det ikke er sikkert de kommer til å oppleve Tour de France, men likevel er de en del av festen.

Flere trøyer

Ikke nok med at det har blitt strikket én kjempestor Tour de France-trøye. Det har også blitt strikket én mellomstor trøye på ca. 135 kvadratmeter, samt mange mindre trøyer som skal henge rundt på hoteller og butikker i byen.

PYNTET HJEMME: Carina har også strikket mange små trøyer som hun pynter rekkverket sitt hjemme med. Foto: Privat

Kirsten Madsen er en av dem som har bidratt med strikking og lokaler til prosjektet. Nå ser hun frem til å se den gule trøyen skinne på TV-sendingene søndag.

STORFORNØYD: Kirsten gleder seg til å se den store ledertrøyen på TV søndag. Foto: Privat

– Ååå, det blir så stort! Jeg tror jeg kommer til å grine, jeg sitter med tårer i øynene nå når du sier det fordi det blir så stort. Det har vært så mange hender i gang. Så mange tanker. Så mange timer. Så mye glede, sier hun rørt.

Gjenbruk av strikketøyet

For Carina har prosjektet betydd mye og hun ser allerede frem til hva som blir det neste.

– Vi har rett og slett skapt et samhold på grunn av dette. Noen av oss har snakket om at vi skal møtes etterpå, lage nye gøye ting. Andre kreative ting.

For akkurat hva som skal skje med den store trøyen og resten av strikkeprosjektene er litt usikkert, men noen planer har de.

– Den store trøyen skal utstilles på en kreativ messe. Den mellomste trøyen er gitt til en kunstner som lager et nytt verk av den. Og alt det andre, det finner vi ut av hvordan vi skal bruke. Kanskje ta noe opp og strikke noe annet av det, slik at det blir brukt igjen til glede for Vejle, sier Kirsten.

