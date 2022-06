«Marvel»-stjernen venter barn

Skuespillerparet Tom Hiddleston (41) og Zawe Ashton (37) venter sitt første barn sammen.

BABYMAGEN: Ashton viste stolt frem babymagen på premieren til sin nye film, Mr Malcoms List. Foto: Michael loccisano / AFP

Nyheten ble selv delt av paret, etter at Ashton dukket opp med babymage på premierefesten til «Mr. Malcolm's List».

Designeren Sabina Bilenko, som stylet Zawe til premieren, bekreftet også nyhetene på sin Instagram-konto.

Hun refererte til skuespillerinnen som en «glødende kommende mor».

Nylig forlovet

Nyheten om at paret venter barn, kommer omtrent to uker etter at Hiddleston bekreftet at paret er forlovet.

Han holdt detaljene rundt forlovelsen skjult, og sa ganske enkelt til Los Angeles Times da at han: «Er veldig glad.»

MARVEL: Skuespillerparet vil begge snart ha en rolle i Marvel-universet. Foto: HENRY NICHOLLS / Reuters

Hiddleston er mest kjent for å spille rollen som Loki i Marvel-universet.

Forloveden Ashton vil også gjøre sin debut i Marvel-universet, der hun skal ha en rolle i den kommende «Captain-Marvel»-oppfølgeren «The Marvels».

Spilte mot hverandre

Paret møttes for første gang i 2019 da de spilte mot hverandre i stykket «Betrayal».

De skal ha vært samboere siden sommeren 2020, men de har valgt å holde forholdet deres relativt privat.

Hiddleston har tidligere datet artisten Taylor Swift (32), som også var et av de første forholdene skuespilleren gikk offentlig ut med.

De datet et par måneder i 2016, og «Marvel»-skuespilleren sa dette om forholdet under et intervju i 2017:

– Jeg har lært nå at jeg må være mer beskyttende når det gjelder hva jeg er offentlig med. Jeg skjønte ikke at det kunne ødelegge.

Gratulasjoner strømmer på

I sosiale medier strømmer det på med gratulasjoner til de kommende foreldrene.

Tom Hiddleston and Zawe Ashton having a baby is the feel good news I needed today. — Alyssa Lauren (@alysal08) June 30, 2022

På Twitter er det flere som deler sin begeistring for skuespillerparet.

– Stor gratulasjon til Tom og Zawe. De fortjener alt i verden, skriver en konto

– Ååå, skal de ha baby? Hvorfor blir jeg emosjonell av dette? Gratulerer så mye. Den babyen er verdens heldigste, skriver en annen.