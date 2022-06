Glimt-supporter overfalt etter Vålerenga-kamp

Det var ikke kun glede og jubel etter Bodø/Glimts cupavansement. Etter kampen skal to menn ha gått til angrep på en bortesupporter ved Intility Arena.

Like ved stadion skal to menn ha forsøkt å stjele en sekk fra en Bodø/Glimt-supporter. Da sistnevnte strittet imot, endte det hele i et basketak.

– Jeg hadde vært på bortefeltet, og var en av de siste som gikk derifra. Med banneret mitt i sekken gikk jeg gjennom et lite skogholt ved stadion da to mann kom opp bak meg.

– De dyttet meg først, før de slo mobilen ut av hånda mi. Så røsket de tak i sekken min og dro meg i bakken. Heldigvis kom det folk til for å hjelpe meg. De to mennene stakk deretter fra området, men de hadde blitt filmet av noen som hadde kommet til, sier Glimt-supporteren til TV 2.

Han ønsker å forbli anonym. Saken er nå anmeldt og etterforskes som overfall og ransforsøk. Bildebevisene er overlevert til politiet.

– En ting er å gjøre narr av hverandre (som fotballsupportere), en annen ting er vold. Det er helt uakseptabel oppførsel.

Har fått beklagelse

Bortesupporteren har fått en personlig beklagelse fra sikkerhetssjefen i Vålerenga, Ronnie Bergheim, etter hendelsen.

– Det er klart vi ikke liker hendelser som dette, og at det er noe vi tar svært alvorlig. Vi har skjønt at det å stjele bannere har blitt en greie mellom supportergrupper, men å dra en uskyldig part i bakken for å få det til er ikke greit, sier Bergheim til TV 2 om hendelsen.

– Nå følger vi opp saken i henhold til vårt gjeldende sanksjonsreglement.