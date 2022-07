Slik skal fattigdom blant barn i Norge bekjempes

Regjeringen lanserer et nytt ekspertutvalg for å bekjempe barnefattigdom. Frivilligheten ber derimot regjeringen bruke mindre tid på å lete etter eksperter.

115.000 barn lever i familier med vedvarende lav inntekt. Samtidig har andelen barn i fattige familier økt jevnt siden 2011, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Derfor setter regjeringen nå ned en ekspertgruppe om barn i fattige familier. Gruppen skal se spesifikt på hva som skal til for å motvirke at barn vokser opp i fattigdom.

– Vi ønsker mer treffsikre tiltak, så andel barn som vokser opp i fattige familier går ned, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

– Ikke noe nytt

Men ikke alle har tro på regjeringens nye plan. Ronny Olsen er organisasjonsleder i Rett fram opplevelser, som arrangerer aktiviteter for barn og unge fra lavinntektsfamilier.

Han tror ikke et nytt ekspertutvalg vil løse noe problem.

– Det er jo ikke noe nytt. Jeg vet ikke om det er 27 eller 28 ekspertgrupper som er laget siden 1997, da vi begynte å ta denne problematikken på alvor.

Johnsen mener det er bra at regjeringen har fokus på tema, men er skeptisk til fremgangsmåten.

IKKE GODT NOK: Ronny Johnsen er grunnlegger og organisasjonsleder i Rett fram opplevelser. Han er skeptisk til regjeringens tiltak. Foto: Frode Sunde / TV 2

Han påstår at slike utvalg i stor grad fokuserer på mer hjelp til Nav, Husbanken, økt strøm- og bostøtte, noe som ikke vil hjelpe barna direkte.

– Vi er nødt til å ta det langsiktige, men barn skal feire bursdag i morgen. De skal ha sommerferieaktiviteter i morgen, og det må regjeringen snart ta på alvor.

TV 2 har den siste tiden skrevet flere saker om barn som faller fra fordi kultur- og fritidsaktiviteter er for dyre for familier med trang økonomi.

– Hva burde myndighetene gjøre?

– De burde snakket mer med oss, som snakker med barn hele året. Og kanskje bruke mindre tid på å finne de store ekspertene på områdene.

Vil omprioritere

Kjersti Toppe innrømmer at det ikke er noe nytt at man setter ned utvalg for å unngå økt barnefattigdom. Hun mener likevel det er annerledes denne gangen.

– Det har vært mange grupper som har sett på overføringer fra barnefamilier, men ikke som skal se på hvordan vi skal prioritere for å unngå flere fattige barnefamilier i Norge, sier Toppe.

Statsråden avviser at dette bare handler om økonomisk hjelp til foreldrene.

– Barnas stemme er viktig, og det er selvfølgelig ikke glemt. Vi må spørre dem hva som er viktig i deres hverdag.