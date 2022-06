Begrenser muligheten til å bekjempe klimaendringer

Torsdag kom USAs høyesterett med en kjennelse som legger kraftige begrensninger og hindrer miljømyndighetene EPA å redusere karbonproduksjonen fra kraftverk.

Med seks stemmer mot tre sa det konservative flertallet at «Clean Air Act» ikke gir miljømyndighetene EPA utstrakt myndighet til å regulere utslippene fra kraftverk som bidrar til global oppvarming, skriver Washington Post.

Høyesteretts beslutning er et kraftig slag for baugen for president Biden og hans gigantiske klima- og velferdspakke. Etter planen legger han innen årets slutt fram en plan for år regulere utslippene fra kraftsektoren.

Bidens mål er å redusere USAs utslipp med 50 prosent innen 2030 og oppnå en utslippsfri kraftsektor innen 2035. I dag står kraftverkene for rundt 30 prosent av USAs CO2-utslipp.

«Å begrense karbondioksidutslippene på et nivå som vil tvinge en landsomfattende overgang bort fra bruk av kull, for å generere elektrisitet, kan være en fornuftig «løsning på dagens krise»», skriver høyesterettsjustitiarius John G. Roberts.

Dommer Elena Kagan, som var en av de som stemte mot, repliserte:

«I dag fratar domstolen EPA makten kongressen ga den for å svare på den mest presserende miljøutfordringen i vår tid».

Høyesterett hadde saken til behandling samtidig som et FN-panel opplyste at effektene av klimaendringene er i ferd med å bli mye verre, og at resultatet for kloden blir mer sykdom, sult, fattigdom og uro i årene som kommer.