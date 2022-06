Barcelona selger andel av TV-rettigheter – håver inn milliarder

Et Barcelona i økonomiske problemer har solgt 10 prosent av TV-rettighetene sine til selskapet Sixth Street. Avtalen er verdt godt over 2 milliarder kroner.

Det bekreftet klubben torsdag. Barcelona har lenge slitt økonomisk, og det bidro blant annet til at Lionel Messi måtte finne seg et nytt lag i fjor sommer.

– Vi tar økonomiske grep og står fast ved vår tålmodige, bærekraftige og effektive strategi for å styrke klubbens økonomiske fotfeste, sier Barcelona-president Joan Laporta og fortsetter:

– Sixth Street har vist at de er en stor tilhenger av fotballen, en erfaren investor på tvers av internasjonal sport og mediene, og en partner som vil bidra med betydelig kunnskap og ressurser samtidig som vi får fortsette med uavhengig drift.

Salget sikrer Sixth Street 10 prosent av Barcelonas TV-rettigheter til La Liga de 25 neste årene.

Klubben opplyser at det vil gi dem en samlet kapitalgevinst på 267 millioner euro denne sesongen. Det tilsvarer snaut 2,8 milliarder kroner.

Katalanerne kaller avtalen et «stort fremskritt i forbedringen av klubbens økonomiske situasjon».

Den pressede økonomien har gjort Barcelona til dels handlingslammet på overgangsmarkedet. For eksempel er Robert Lewandowski blitt tett koblet til klubben siden slutten av sesongen, men uten at katalanerne ser ut til å ha gjort fremskritt. Onsdag meldte AS at polakken fortsatt venter på en avklaring rundt fremtiden.

Et annet problem er at milliardkjøpet Ousmane Dembélés kontrakt går ut fredag, uten at storklubben har mulighet til å forlenge avtalen – selv om de skulle bli enige om betingelsene, skriver The Athletic.

